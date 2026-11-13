Gemini 4 Hydrogen: Google veröffentlicht ganz neues KI-Modell für alle Nutzer – ersetzt Flash in allen Produkten

Ein neuer Tag, ein neues KI-Modell – das gilt derzeit offenbar bei Google. Nachdem man in den letzten zwei Wochen mehrfach nachgelegt hat, wurde jetzt das neue Modell Gemini 4 Hydrogen angekündigt, das ab sofort als Standardmodell fungiert. Es ersetzt das bisher verfügbare Gemini Flash, soll deutlich schneller antworten und gleichzeitig sehr viel weniger halluzinieren. Das Modell startet ab sofort für alle Nutzer und auch in der Websuche.



Die vierte Generation von Gemini komplettiert sich: Nach dem vor wenigen Tagen final gestarteten Gemini 4 Argon und dem kurz darauf angekündigten Gemini 4 Carbon springen wir jetzt noch ein wenig weiter im Periodensystem-Alphabet und erhalten eine neue Standardversion. Google hat das neue KI-Modell Gemini 4 Hydrogen angekündigt, das als Nachfolger des bisher verfügbaren Gemini Flash an den Start geht.

Hydrogen ersetzt Gemini Flash in puncto Verfügbarkeit, soll aber deutlich leistungsfähiger und zuverlässiger als dieses sein. In der Standardstufe soll es 2,5x schneller reagieren als der Vorgänger und in puncto Halluzinationen will man gar eine fünffache Reduzierung erreicht haben. Das Modell lässt sich in der Tiefe anpassen, was gerade bei häufiger Nutzung ein wichtiger Faktor ist. Zur Verfügung stehen Low, Medium, High (Standard) sowie eine neue xHigh-Stufe für besonders komplexe Analysen.

Bei der autonomen Ausführung von Aufgaben (wie Coding oder der Nutzung von Tools) arbeitet Hydrogen sehr viel zuverlässiger. Es reduziert eigenmächtige „Übergriffe“ (Overreach) um bis zu 81 % und hält sich strikt an Erlaubnisgrenzen. Das Modell verfügt über ein Kontextfenster von 1 Million Token für Eingaben und bis zu 1 Million Token für Ausgaben. Für Entwickler liegt der Preis pauschal bei 1,50 $ pro 1 Mio. Input-Token und 7,50 $ pro 1 Mio. Output-Token.









Gemini Hydrogen in der Websuche

Google hat scheinbar sehr großes Vertrauen in das neue Modell, denn man rollt es nicht nur ab sofort als Ersatz für Gemini Flash aus, sondern integriert es auch ohne weitere Verzögerung direkt in die Websuche. Hydrogen ist ab sofort das Standardmodell für KI-Antworten in der Suche. Es versteht mehrteilige, komplexe Fragen deutlich besser und liefert visuellere Antworten (z. B. strukturierte Vergleichstabellen) sowie eine breitere Auswahl an relevanten Quellen.

Hydrogen in den Google-Apps

Für alle Nutzer steht Hydrogen als Modell für alltägliche Aufgaben zur Verfügung. Die App wählt es automatisch aus, wenn es für den jeweiligen Prompt am besten geeignet ist.

Für Entwickler und Teams führt Google hier die neue Orchestrator-Funktion ein. Der Orchestrator wechselt innerhalb einer Aufgabe dynamisch zwischen dem schnellen Hydrogen und dem mächtigeren Gemini 4 Carbon. So werden Routineaufgaben extrem schnell erledigt und nur bei schwierigen Problemen auf das teurere Modell zurückgegriffen. Abonnenten von Google AI Pro und Ultra können Hydrogen nutzen, um Daten auszuwerten oder dynamische Finanzmodelle über 30 % schneller als bisher zu generieren.

» Gemini: Neue Google-KI nimmt jetzt Entscheidungen ab – Decisions API soll die KI-Nutzung revolutionieren

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 10.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.