Black Friday Aktionen im Google Store: Jetzt 30 Prozent Rabatt auf Pixel 11-Smartphones und Pixel 10a Rabatt

Die große Shoppingsaison steht vor der Tür und schon heute starten die Black Friday Pixel Deals im Google Store bei Amazon, die sehr hohe Rabatte auf die aktuellen Smartphone-Generationen und vieles mehr mitbringen. Schon jetzt könnt ihr euch ganze 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 11-Smartphones oder auch 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern – schaut mal herein.



Bei vielen Onlinehändlern starten schon heute die frühen Black Friday Angebote – unter anderem auch im Google Store. Während der offizielle Google Store heute in die Aktionen startet, zieht der Ableger bei Amazon mit und hält (wie gewohnt) noch höhere Einsparungen bereit, die ihr bei Bedarf auf jeden Fall mitnehmen solltet. Denn so günstig werden die Smartphones angesichts der bevorstehenden Preissteigerung wohl nie wieder zu haben sein.

30 Prozent Rabatt auf Pixel 11-Smartphones

Man mag es kaum glauben, aber weniger als drei Monate nach dem Start könnt ihr euch jetzt 30 Prozent Rabatt auf das Google Pixel 11 sichern, das damit für gerade einmal 700 Euro zu haben ist – statt normalerweise im vierstelligen Bereich zu starten! Die Rabatte gelten je nach gewählter Speichervariante und Farbe in unterschiedlichen Höhen, doch die etwa 30 Prozent sind bei allen Modellvarianten drin.

Letzte Aktualisierung am 10.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

26 Prozent Rabatt auf Pixel 11 Pro

Wer größere Pläne hat, möchte vielleicht zum Pro-Modell greifen, das ebenfalls stark rabattiert zu haben ist: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 11 Pro mit 26 Prozent Rabatt oder auch das Pixel 11 Pro XL mit 26 Prozent Rabatt sichern – das sind echte Knallerpreise, die ihr sicherlich nicht verpassen wollt. Auch hier gilt, dass die Rabatte je nach gewählter Ausstattung schwanken können, aber es gibt auch interessante Bundles zu entdecken, klickt euch da einfach mal durch.

Letzte Aktualisierung am 13.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









8 Prozent Rabatt auf Pixel 11 Pro Fold

Wer Lust auf eine andere Geräteklasse hat und sich nach einem Foldable umschaut, kann in diesen Tagen ebenfalls sehr viel im Google Store sparen: Jetzt könnt ihr euch das Pixel 11 Pro Fold mit 8 Prozent Rabatt sichern, was bei dessen leider sehr hohen Preisen trotz geringem Rabatte eine hohe Ersparnis ergibt. Bei anderen Herstellern sieht das in puncto faltbarer Smartphones aber auch nicht besser aus.

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25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a

Möchtet ihr maximal sparen, so wenig wie möglich für das Google-Smartphone zahlen und dennoch die volle Google-Power, kommt ihr am Pixel 10a nicht vorbei. Jetzt könnt ihr euch ganze 25 Prozent Rabatt auf das Pixel 10a sichern, das damit für etwa 400 Euro zu haben ist. Dafür erhaltet ihr den starken Tensor-SoC, noch mindestens sechseinhalb Jahre volle Updates, Gemini-Power und vieles mehr.

Letzte Aktualisierung am 11.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

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