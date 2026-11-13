Gemini Update: Neue KI-Modelle starten, KI verwandelt Zeichnungen in Apps, Smart Home, Android XR und Co

Die zweite Gemini-Woche im November hat überraschend viele Neuerungen hervorgebracht, denn Google hat eine kleine Handvoll KI-Modelle angekündigt, zeigt beeindruckende neue Dienste, bringt Gemini auf die Smart Glasses, präsentierte neue KI-Videogeneratoren und noch einiges mehr. Das und mehr könnt ihr in unserem wöchentlichen Gemini Update nachlesen, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Wir sind schon wieder am Ende der zweiten Gemini-Woche im November angekommen und können uns sicherlich nicht über mangelnde Aktivität rund um die Google-KI beschweren. Denn man hat in dieser Woche mehrere neue KI-Modelle gestartet, neue APIs und Tools, hat Integrationen in Android Auto ausgerollt und vorgestellt und noch einiges mehr. In der folgenden Artikelsammlung findet ihr wie gewohnt unsere schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-KI verwandelt Bilder in interaktive Apps

Google hat eine neue Gemini-KI gestartet, die beeindruckende Leistung bringt: Diese kann jede Zeichnung verstehen und in eine interaktive App verwandeln, die sich auch tatsächlich verwenden lässt. Schaut euch dazu einmal das Beispielvideo im verlinkten Artikel an – wirklich stark.

» Neue Gemini-KI verwandelt jetzt Zeichnungen in interaktive Apps

Gemini Omni 1.2 Flash startet

Google hat den neuen KI-Videogenerator Gemini Omni 1.2 Flash gestartet, der sowohl in puncto Qualität als auch Geschwindigkeit und Kosten nachlegt. Es gibt interessante Neuerungen rund um den KI-Videogenerator, die sich in einer Reihe von Beispielen zeigen – im Artikel findet ihr viele Beispielvideos.

» Google startet neuen KI-Videogenerator Gemini Omni 1.2 Flash









Gemini Memory Summary

Das neue Gemini Memory Summary startet jetzt für viele Nutzer. In diesem Bereich werden alle vorab gesammelten Informationen zusammengefasst, die die KI über den Nutzer gesammelt hat. Diese lassen sich dort abrufen, verwalten und bei Bedarf auch um weitere Details ergänzen. Das kann interessant sein.

» Neuer Gemini-Bereich fasst persönliche Informationen zusammen

Gemini 4 Carbon startet

Google hat das neue KI-Modell Gemini 4 Carbon gestartet, das jetzt mit starken Leistungen für alle Nutzer zur Verwendung bereitsteht.

» Google startet neues KI-Modell Gemini 4 Carbon

Proaktiver KI-Assistent in Android Auto

Android Auto bekommt einen proaktiven KI-Assistenten, der natürlich auf Gemini basiert. Wir zeigen euch, was dieser leisten kann.

» Google startet proaktiven neuen KI-Assistenten in Android Auto

Google Home Update

Es gibt ein großes Update für Google Home, das auch die Gemini for Home-KI mit vielen neuen Funktionen ausstattet, das Verständnis verbessern und die Leistung optimieren soll.

» Großes Google Home-Update bringt Gemini-Neuerungen

Gemini Decisions API

Die neue Gemini Decisions API ist gestartet und soll den Nutzern bzw. den KI-Entwicklern dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Das Ganze im Bruchteil einer Sekunden und ohne notwendige Ausgabe-Token, sodass die interne Nutzung praktisch kostenlos ist.

» Neue Gemini-KI Decisions soll schnelle Entscheidungen treffen









Gemini 4 Hydrogen ersetzt Gemini Flash

Google hat das neue KI-Modell Gemini 4 Hydrogen veröffentlicht, das ab sofort als Standardmodell verwendet wird. Es ersetzt Gemini Flash und soll diesem in vielen Belangen deutlich überlegen sein. Die Rede ist von einer deutlich höheren Geschwindigkeit, bis zu 5x weniger Halluzinationen der KI und auch einer gesteigerten Qualität. Um Hydrogen kommt man in den nächsten Monaten nicht herum, denn es wird von Gemini über Google Workspace bis in die Websuche an allen Stellen verwendet.

» Gemini 4 Hydrogen startet als neuen KI-Standardmodell

Android XR Smart Glasses mit Gemini

Google hat die ersten Android XR Smart Glasses vorgestellt, die ab sofort vorbestellt werden können. Auf diesen kommt natürlich die Gemini-KI zum Einsatz, die vor allem mit ihrer freihändigen Nutzung punkten soll. Wir zeigen euch im folgenden verlinkten Artikel, welche Fähigkeiten die Gemini-KI auf den smarten Gläsern haben wird.

» Das kann Gemini auf den Android XR Smart Glasses

Letzte Aktualisierung am 11.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.