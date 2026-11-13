Android Update: Googles neues System, große Android Auto-Updates, KI-Smartphones, Android 17 & Android XR

Wir sind am Ende der zweiten Android-Woche im November angekommen, die uns viele interessante Neuerungen, Ankündigungen und Releases gebracht hat. Google hat zwei neue Android 17-Versionen veröffentlicht, hat offenbar das Update-System über Bord geworfen, bringt neuen Schwung zu Android Auto und die ersten Android XR Smart Glasses. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Für Google ist der November offenbar ein neuer Highlight-Monat, auch wenn das zuvor nicht der Fall war: Es gibt neue Betriebssysteme, Google hat offenbar das Update-System verworfen, es kommen neue KI-Smartphones, große Updates für Android Auto und noch sehr viel mehr. Auch Android XR kam in dieser Woche endlich in Schwung. Im Folgenden findet ihr wie gewohnt unseren Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google wirft Update-System über Bord?

Google hat erst im vergangenen Jahr das neue Update-System eingeführt, doch jetzt scheint man sich schon wieder von diesem zu verabschieden. Denn die großen Wellen der letzten beiden Monate passen nicht zum bisherigen Konzept und zeigen wohl, dass das Ganze kein Erfolg war. Die immer größere Flut an KI-entdeckten Lücken dürfte eine dreimonatige Pause unmöglich machen.

» Google hat neues Android Update-System wohl schon wieder eingestellt

Android KI-Smartphones kommen

Ein Startup zeigt ganz neue KI-Smartphones, die auf Android unterwegs sind und den Nutzern alle Wünsche mit KI-Agenten praktisch von den Lippen ablesen sollen. Zunächst setzt man interessanterweise auf ein Pixel 8a, um dies zu demonstrieren.

» Startup zeigt neue KI-Smartphones mit Android









Große Neuerungen für Android Auto

Google hat einen großen Schwung an Neuerungen für Android Auto angekündigt, den wir euch im folgenden Artikel ausführlich zusammenfassen. Von der Navigation über den Medienplayer bis zum Launcher ist sehr vieles dabei.

» Google bringt viele Neuerungen für Android Auto

Android Auto auf Millionen Smartphones eingestellt

Google gibt nicht nur, sondern nimmt auch: Android Auto wird auf Millionen von Smartphones eingestellt und ist auf älteren Generationen nicht mehr nutzbar.

» Google zieht Millionen Smartphones mit Android Auto den Stecker

Android 17 QPR2 startet für Pixel-Smartphones

Google hat die finale Version von Android 17 QPR2 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht. Das neue Betriebssystem kommt als Feature Drop Release.

» Google veröffentlicht Android 17 QPR2

Android Auto erhält proaktiven Assistenten

Android Auto erhält noch eine weitere Neuerung, die von Google jetzt im Zuge der KI-Strategie angekündigt worden ist: In diesen Tagen startet für viele Nutzer ein proaktiver Assistent.

» Google startet proaktiven KI-Assistenten für Android Auto

Android XR Smart Glasses

Google hat endlich die ersten Android XR Smart Glasses angekündigt. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte nach den Google Glass kommt die erste Intelligent Eyewear in den Handel. Wir zeigen euch in den folgenden Artikeln alle Infos und die Gemini-KI auf den Geräten.

» Google kündigt die Android XR Smart Glasses an

» Intelligent Eyewear – das sind die ersten Android XR Smart Glasses mit Gemini-KI









Neue Google Chrome-Oberfläche

Der mobile Browser Google Chrome bekommt eine ganz neue Oberfläche spendiert, die zwei Webseiten nebeneinander zeigen kann. Auf einem Screenshot-Mockup ist zu sehen, wie sich das schon sehr bald präsentieren wird.

» Chrome für Android erhält Splitscreen-Oberfläche

Android 17 QPR3 Beta 4 startet

Google hat heute Nacht noch einmal bei Android 17 nachgelegt: Die Android 17 QPR3 Beta 4 bringt einen Schwung an Neuerungen und Verbesserungen auf die Pixel-Smartphones der Nutzer. Wir zeigen euch alle Details zum Betriebssystem-Release.

» Google veröffentlicht Android 17 QPR3 Beta 4

Letzte Aktualisierung am 11.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.