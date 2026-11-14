Pixel Update: Google startet großes November-Update für viele Smartphones – Feature Drops, Android 17 & Co

Recht überraschend hat Google in dieser Woche ein großes Pixel Update veröffentlicht, das wieder aus mehreren Komponenten bestand – wobei man die gesamte Bandbreite abgedeckt hat. Neben den beiden monatlichen Updates gab es diesmal auch ein Pixel Feature Drop, einen stabilen Android 17-Releases und mehr. In diesem Artikel fassen wir alle Updates noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Pixel-Nutzer sind es gewohnt, jeden Monat ein Update für ihr Smartphone zu erhalten – und das mit einer Dauer, die längst die Lebenszeit vieler Geräte übersteigt. Alle paar Monate legt Google außerdem eine große Runde ein und veröffentlicht zusätzliche funktionale Updates – normalerweise erfolgt dies quartalsweise. Eigentlich hätten wir erst im Dezember mit einem großen Pixel-Update gerechnet, doch Google hat dies entweder vorgezogen oder aufgeteilt.

Und so durften sich in dieser Woche viele Pixel-Nutzer nicht nur auf das monatliche Update freuen, sondern auch auf ein großes Paket mit funktionalen Neuerungen. Schauen wir uns einmal an, was enthalten war.

Android Sicherheitsupdate

Eröffnet wurde die Runde natürlich auch in diesem Monat vom Android-Sicherheitsupdate, das weit über 200 Fixes im Gepäck hatte (!). Das ist nicht nur ein knapper Rekord für ein monatliches Update, sondern war aufgrund der eigentlich erwarteten Leermeldung eine große Überraschung. Wir hatten das hier im Blog bereits zum Anlass genommen, um zu spekulieren, dass Googles neues Update-System schon wieder eingestellt worden ist.

Was alles im November-Update enthalten gewesen ist, könnt ihr im folgenden Artikel nachlesen:

» Das steckt im Android-Sicherheitsupdate für November 2026









Pixel-Update

Während das Android-Sicherheitsupdate schon zu Beginn des Monats durchgelaufen ist, mussten wir auf die Pixel-Welle noch eine weitere Woche warten – doch dann kam sie mit voller Power: Das November-Update bringt einen großen Schwung an Verbesserungen, die sich wie üblich hauptsächlich auf Problembehebungen konzentrieren. In diesem Monat waren sie offenbar besonders zahlreich, den man hat in praktisch allen Bereichen Verbesserungen angekündigt.

Die Updates in diesem Monat beginnen bei den Apps und Audio, gehen über die Benutzeroberfläche, Bluetooth und die Kamera bis hin zum Akku, dem System, den Sensoren, der Gesamtperformance und noch mehr. Schaut mal vorbei und hofft vielleicht darauf, das ein möglicherweise von euch entdecktes Problem behoben ist. Es ist das Pendant zum Android-Sicherheitsupdate und bringt sowohl dessen Fixes als auch zusätzlich die Pixel-Verbesserungen.

» Das steckt im Pixel-Update für November 2026

Android 17 QPR2

Ein wichtiger Bestandteil des November-Update ist das neue Betriebssystem, das wir irgendwo zwischen Pixel Update und Pixel Feature Drop ablegen können: Google hat die Version Android 17 QPR2 veröffentlicht, die sehr viele Verbesserungen und auch einige Neuerungen auf die Smartphones bringt. Vieles hat sich bereits in der langen Betaphase gezeigt, sodass es keine größeren Überraschungen gibt.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in Android 17 QPR2









Pixel Feature Drop

Das große Highlight war natürlich auch in dieser Ausgabe wieder das Pixel Feature Drop, mit dem wir gar nicht gerechnet hätten. Enthalten ist unter anderem die Pixel Intelligence für die Pixel 10-Smartphones, die starke neue Rambler-Funktion für das Gboard, Benachrichtigungszusammenfassungen, eine neue Personalisierung, Pixel-Suche und noch einiges mehr.

» Diese Neuerungen bringt das Pixel Feature Drop für November 2026

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Pixel Watch Feature Drop

Wir wollen auch das Pixel Feature Drop für die Pixel Watches nicht unterschlagen, das ebenfalls aus dem monatlichen Update sowie einer Reihe von neuen Funktionen für die Smartwatches der zweiten bis fünften Generation besteht.

» Das steckt im Pixel Watch Feature Drop für November 2026