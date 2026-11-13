Pixel Update: Großes Pixel Feature Drop, Pixel Tablet 2 als Googlebook, Android 17, Pixel 8a mit KI, Aktionen

Wir blicken auf die zweite Pixel-Woche im November zurück, die uns überraschend große Updates gebracht hat – allen voran mit dem Feature Drop inklusive Android 17 QPR2. Außerdem zeigen wir euch das Pixel 8a als KI-Smartphone, spekulieren über das Pixel Tablet 2 und zeigen euch die starken Black Pixel-Aktionen. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es geht die zweite Pixel-Woche des Monats zu Ende, von der wir uns eigentlich gar nicht so viel erwartet hätten – und dann doch überrascht wurden. Google hat Android 17 QPR2 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, ein großes Pixel Feature Drop, ein Pixel Watch Feature Drop, wir zeigen euch das Pixel 8a als KI-Smartphone und berichten über die starken Black Pixel Deals. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 8a als Smartphone für KI-Agenten

Ein Startup will ein Smartphone mit KI-Agenten entwickeln, das den Nutzern alle Funktionen bequem ermöglichen soll. Bis man eigene Hardware am Start hat, setzt man jetzt auf ein modifiziertes Pixel 8a, das man auch als solches verkauft. Was Google dazu sagt, ist allerdings nicht bekannt.

» KI-Startup bringt KI-Agenten auf Pixel 8a

Pixel Tablet 2 als Googlebook?

Google hat bisher kein Pixel Tablet 2 auf den Markt gebracht, doch das könnte sich bald ändern. Jetzt können wir darüber spekulieren, dass es wohl in einer anderen Serie veröffentlicht werden könnte und somit auch als anderes Gerät starten kann – nämlich als Googlebook Tablet.

» Google bringt das Pixel Tablet 2 wohl als Googlebook Tablet









Großes Pixel Update!

Google hat uns mit dem großen Pixel-Update überrascht, das wir in diesem Umfang für November gar nicht erwartet hätten. Es gab das monatliche Pixel-Update mit großem Umfang, ein Pixel Feature Drop, eine in diesem Monat recht komplizierte Aufteilung der einzelnen Feature Drop-Bestandteile und dann auch noch den Release von Android 17 QPR2 für die Pixel-Smartphones.

» Google veröffentlicht Android 17 QPR2 für Pixel-Smartphones

» Google veröffentlicht Pixel-Update für November 2026

» Das steckt im Pixel Feature Drop für November 2026

» Pixel Feature Drop – diese Updates kommen auf eure Pixel-Smartphones

Pixel Watch Feature Drop

Neben dem großen Pixel Feature Drop für die Smartphones gab es in dieser Woche auch ein Pixel Watch Feature Drop für die Smartwatches. Dieses soll die Entsperrung im Zusammenspiel mit Smartphones deutlich erleichtern, es gibt neue Anpassungsmöglichkeiten für den Smartwatch-Homescreen und noch einiges mehr.

» Das steckt im Pixel Watch Feature Drop für November 2026

Android 17 QPR3 Beta 4

Google hat die Android 17 QPR3 Beta 4 veröffentlicht und setzt damit das Beta-Programm konsequent nach dem Release der stabilen Android 17 QPR2 fort. Jetzt bereits in der vierten Ausgabe für diese Schiene.

» Google veröffentlicht neue Android 17 QPR3 Beta 4









Starke Pixel-Aktionen im Google Store

Im Google Store bei Amazon sind jetzt die Black Friday Deals gestartet, die hohe Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio bringen. Ihr bekommt jetzt bis zu 30 Prozent Rabatt auf die Pixel 11-Smartphones, hohe Rabatte auf das Pixel 10a, ebenso hohe Rabatte auf die Pixel Watch 5 und auch die smarten Kopfhörer Pixel Buds. Schaut bei den Aktionen einmal vorbei oder klickt euch durch die folgende Auflistung der Aktionen.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle Infos zu den Black Friday-Aktionen – Pixel 11 und Pixel 10a

» Alle Infos zu den Black Friday-Aktionen – Pixel Watch 5 und Pixel Buds

Letzte Aktualisierung am 11.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.