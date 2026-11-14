Android: Gboard revolutioniert die Spracheingabe – neue Gemini-KI optimiert diktierte Texte umfangreich (Video)

Viele Android-Nutzer dürften die Tastatur-App Gboard nicht nur für das Tippen auf dem Display verwenden, sondern auch immer häufiger die Möglichkeiten der Spracheingabe nutzen. Für Pixel-Nutzer kann das besonders vorteilhaft sein, denn das jüngste Pixel Feature Drop hat die starke neue KI-Eingabe Rambler auf viele weitere Smartphones gebracht. Damit lassen sich Texte so natürlich wie möglich diktieren.



Die Spracheingabe steht vor allem in Zeiten der KI hoch im Kurs, denn die Texte werden länger, die Anfragen häufiger und irgendwann beginnt man damit, auch in Messengern oder an vielen anderen Stellen die Texte zu diktieren, statt zu tippen. Googles Tastatur-App Gboard bietet diese Möglichkeit schon seit vielen Jahren, denn das Mikrofon für die Spracheingabe ist stets erreichbar und fungiert als Brücke zum ausgewählten Textfeld. Dabei wird jedes diktierte Wort aufgezeichnet, in Text umgewandelt und entsprechend in das Eingabefeld eingetragen.

Wer diese Eingabeform schon seit langer Zeit verwendet, dürfte immer wieder damit zu kämpfen haben, dass nicht nur der eigentliche gewollte Text aufgezeichnet wird, sondern eben auch die Füllwörter, die viele Menschen ganz unabsichtlich und meist unbemerkt einbauen. Doch was im normalen Gespräch von anderen Menschen schlicht überhört wird, sieht in Textform eben nicht ganz so gut aus: Die Texte sind gefüllt mit „ähm“, „öhm“, vielleicht einer anderen Ansage oder nicht ganz so vorteilhaften Formulierung. Um das auszubessern, greift man dann meist doch wieder in die Tasten.

Eine noch sehr junge Gboard-Funktion kann das Ganze jetzt deutlich optimieren. Das in dieser Woche auch in deutscher Sprache für viele Pixel-Smartphones ausgerollte Gboard Rambler (auf Deutsch nennt man die Funktion interessanterweise „Klartext“) setzt nicht auf das reine Diktat, sondern sieht den diktierten Text eher als KI-Prompt. Der Text wird nicht Live mitgetippt, sondern erst nach dem Ende in Text umgewandelt. Das liegt aber nicht an einer verzögerten Verarbeitung, sondern daran, dass der Text völlig anders verarbeitet wird. Rambler ist eher ein sehr exakter Prompt, statt einer reinen Transkribierung.









Rambler sorgt dafür, dass der diktierte Text unmittelbar nach dem Ende der Aufnahme n einer Klartext-Version vorliegt und gezeigt wird. Die KI optimiert zum Teil den Satzbau, die Formulierungen, erkennt Denkpausen, setzt Satzzeichen und sehr viel mehr. Außerdem werden – und das ist die Kernfunktion – Füllwörter entfernt, es werden Wiederholungen entfernt und mehr. Das zweite Highlight es, dass angesagte Korrekturen („äh nein, ich meine ….“) vorgenommen werden und das zuvor gesagte ersetzt wird. Im besten Fall erhält man den Text in der Form, wie man ihn eigentlich im Kopf hatte und diktieren wollte.

Auch nach Abschluss des Diktats kann Rambler noch gute Dienste leisten: Der eingefügte Text lässt sich jederzeit per Spracheingabe weiter anpassen. So lassen sich manuelle Korrekturen vornehmen, aber auch KI-Korrekturen auf den gesamten Text anwenden: Mit einer Anweisung wird der Text professioneller formuliert, vielleicht gekürzt oder auch verlängert. Außerdem lässt sich der Text direkter formulieren , es lassen sich Fakten austauschen oder gar der gesamte Text in eine andere Sprache übersetzen. Selbst das automatisierte Einfügen von Emojis ist möglich.

Rambler ist auch dazu in der Lage, mehrere Sprachen gleichzeitig zu erkennen und entsprechend in Textform zu bringen. Ihr könnt ohne Pause die Sprache wechseln, die Gemini-KI wird diese Textstellen entsprechend anderssprachig aufnehmen und umsetzen. Die neue Rambler-Funktion ist zunächst nur in englischer Sprache auf den Pixel 11-Smartphones gestartet, steht nun aber auch auf Deutsch und nach dem Pixel Feature Drop für die Pixel 10-Smartphones bereit.

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Letzte Aktualisierung am 11.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.