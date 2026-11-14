Android: Google will die Tablets wohl ganz neu erfinden – Innovationsdruck mit vielen Anläufen (Kommentar)

Google ist in vielen Bereichen der Hardware aktiv und hat sich längst solide Produktreihen rund um Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer, Fitnesstracker und mehr geschaffen – doch ausgerechnet mit den Tablets hat man kein Glück. Wenn man sich die jüngsten Anläufe ansieht, lässt sich vielleicht erkennen, woran das liegt: Offenbar will man diese Produktkategorie auf Zwang neu erfinden, um sich deutlich vom Branchenprimus abgrenzen zu können.



Man mag es kaum glauben, aber Google ist offenbar nicht dazu in der Lage, ein erfolgreiches Tablet auf den Markt zu bringen. Trotz zahlreicher Anläufe konnte sich bisher keine Produktlinie etablieren, denn allesamt zeichnen sich die Geräte dadurch aus, dass sie keinen direkten Nachfolger erhalten haben und schnell vergessen worden sind. Und das, obwohl man mit den Pixel-Smartphones hocherfolgreich ist und mit Android das weltweit meistverbreitete Tablet-Betriebssystem im Portfolio hat.

Die Google-Tablets in der Übersicht

Nexus 7 (Juni 2012) Das erste Google-Tablet in Zusammenarbeit mit ASUS, günstig und handlich

(Juni 2012) Nexus 10 (Oktober 2012) Produziert von Samsung, bot ein großes 10 Zoll-Display mit damals sehr hoher Auflösung von 2560 x 1600 Pixel

(Oktober 2012) Nexus 7 2G (Juli 2013) Das zweite Google-Tablet von ASUS mit verbesserter Leistung

(Juli 2013) Nexus 9 (Oktober 2014) Google-Tablet von HTC, das letzte Gerät unter der Marke Nexus

(Oktober 2014) Pixel C (2015) Ein Produktiv-Gerät mit andockbarer Tastatur. Das erste Gerät unter der Marke Pixel, noch bevor diese im Smartphone-Bereich genutzt wurde

(2015) Pixel Slate (2018) Premium-Tablet mit ChromeOS und Fokus auf den Desktopeinsatz (siehe obiges Titelbild)

(2018) Pixel Tablet (2023) Das aktuelle Google-Tablet, ein Hybrid aus Tablet und Smart Display

Obige Liste täuscht. Auch wenn Google in einem Zeitraum von 14 Jahren sieben Tablets auf den Markt gebracht hat, scheint der Markt für das Unternehmen weitgehend nicht interessant zu sein. Die ersten fünf Tablets erschienen zwischen 2012 und 2015. Danach tat sich eine sehr große Lücke auf, die lediglich 2018 mit dem gefloppten Pixel Slate gefüllt wurde, bis im Sommer 2023 das letzte und nach wie vor aktuelle Pixel Tablet erschien.

Die letzten drei Tablets haben etwas gemeinsam: Google hat jeweils kurz nach dem Start den Ausstieg aus dem Tablet-Markt bekannt gegeben – mal mehr und mal weniger direkt.









Innovationsdruck oder Abgrenzung von Apple?

Man sollte meinen, dass Google als Unternehmen mit erfolgreichem Hardware-Portfolio im Smart Bereich und federführender Entwickler hinter dem Betriebssystem Android dazu in der Lage sein sollte, ein solides Tablet auf den Markt zu bringen. Doch bereits seit 2015 scheitert man offenbar daran, den Markt unbedingt revolutionieren zu wollen. Es scheint ein Innovationsdruck zu herrschen, der in dieser Kategorie einfach nicht umsetzbar scheint.

Das Pixel C zeichnete sich durch die Tastatur aus und war somit gar kein echtes Tablet. Das Pixel Slate zeichnete sich durch den Verzicht auf Android und den Wechsel auf ChromeOS aus – womit es eher zu einem schlanken Chromebook geworden ist. Das Pixel Tablet war mehr ein aufgeblasenes Smart Display als ein starkes Tablet. Das letzte echte Tablet, das einfach nur ein Tablet sein durfte, war das Nexus 9 aus dem Jahr 2014 (!). Schon damals zeichnete sich ab, dass Apple diesen Markt mit dem iPad sehr lange dominieren würde.

Meine These dazu: Google hat eingesehen, dass man gegen Apples Dominanz keine Chance hat. Für sehr viele Menschen stehen die Worte „Tablet“ und „iPad“ synonym – ähnlich wie es in den ersten Jahren mit „iPhone“ und „Smartphone“ gewesen ist. Daher scheint man bei Google diese Produktkategorie neu erfinden zu wollen, um sich vom iPad abzuheben. Dass das in Serie schiefgeht, nimmt man wohl in Kauf. Wir dürfen gespannt sein, ob sich das mit den erwarteten Googlebook Tablets ändern wird. Auch diese sind mutmaßlich wieder mehr Laptop mit abnehmbarer Tastatur als Tablet mit andockbarer Tastatur…

Letzte Aktualisierung am 19.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.