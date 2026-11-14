Black Friday Angebote im Google Store: Jetzt 21 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 5 & 30 Prozent auf Pixel Buds

Wir starten in die große Shoppingsaison und an diesem Wochenende sind auch die Black Friday Aktionen im Google Store gestartet, die ab sofort hohe Rabatte auf das gesamte Portfolio bieten. Unter den Angeboten befinden sich auch die Smartwatches und Kopfhörer, sodass ihr euch jetzt 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5 und sogar ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds sichern könnt.



21 Prozent Rabatt auf Pixel Watch 5

Im Gegensatz zu den Pixel-Smartphones sind die Angebote rund um die Google-Smartwatches oft überschaubar, doch das ändert sich jetzt im Rahmen der Aktionen. Ab sofort könnt ihr euch ganze 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5 21mm sichern – das gilt sowohl für die Variante mit LTE als auch Wifi und in den meisten Farben. Die Smartwatch ist noch brandneu, wird von Google noch viele Jahre mit Updates versorgt und ist auch im KI-Bereich rund um Gemini euer starker Einstieg.

Parallel dazu gibt es auch 21 Prozent Rabatt auf die Pixel Watch 5 45mm, die größere Variante der Smartwatch mit nahezu gleicher Ausstattung. Auch bei dieser habt ihr die Wahl zwischen LTE und Wifi sowie vielen unterschiedlichen Farben – an der Höhe des Rabatts sollte das nichts ändern. Klickt euch einfach mal durch die Varianten durch.

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32 Prozent Rabatt auf Pixel Buds

Nicht nur Smartwatches sind jetzt günstiger zu haben, sondern auch bei den smarten Kopfhörern legt Google mit starken Aktionen nach: Jetzt gibt es ganze 32 Prozent Rabatt auf die Pixel Buds Pro 2, die ihr euch damit so günstig wie nie zuvor sichern könnt. Die Pro-Variante wartet mit allem auf, was man sich von solchen smarten Kopfhörern wünschen kann – von der Gemini-KI über ANC und aktive Bewegungserkennung bis zur sehr hohen Soundqualität und langer Akkulaufzeit.

Außerdem gibt es jetzt auch die überraschend starken und immer wieder mit Pixel Feature Drops verbesserten Pixel Buds 2a mit 22 Prozent Rabatt – das solltet ihr euch bei Interesse nicht entgehen lassen. Schaut euch die Aktionen einmal an, besser wird es vermutlich nicht werden.

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