Pixel-Smartphones: Das ist euer Upgrade-Modell, eure Android-Zielversion und so lange erhaltet ihr Updates

Viele Nutzer dürften sich auch aufgrund von Googles langer Update-Garantie für ein Pixel-Smartphone entschieden haben, die bei den neuen Geräten längst auf sieben Jahre angehoben worden ist. Um euch eine schnelle Übersicht über das für euer Smartphone geltende Update-Versprechen zu geben, zeigen wir euch in diesem Artikel das End-of-Life eures Geräts, die Android-Zielversion sowie das Upgrade-Modell nach dem Auslauf des Zeitraums.



Der Erfolg der Pixel-Smartphones geht nicht nur auf die starken Geräte zurück, sondern sicherlich auch auf Googles zuverlässige Updates, die man zeitnah, zuverlässig und vor allem für einen sehr langen Zeitraum ausrollt. Mittlerweile profitieren so gut wie alle Pixel-Nutzer von ganzen fünf bis sieben Jahren – eine sehr lange Zeit, die dauerhafte Freude mit den Smartphones garantiert. In diesem Artikel wollen wir uns das Ganze etwas genauer anschauen und darauf blicken, wie es sich seit den frühen Generationen entwickelt hat.

Die erste Pixel-Generation ist im Jahr 2016 gestartet und erhielt die damals noch üblichen drei Jahre Software-Updates – das war immerhin ein Jahr länger als der damalige Durchschnitt. Für diese Dauer gab es Sicherheitsupdate und Aktualisierungen. Mit den folgenden Generationen wurde der Update-Zeitraum verlängert, man stieg erst auf fünf Jahre und später gar auf sieben Jahre, hat irgendwann die bis heute sehr beliebten Pixel Feature Drops eingeführt und damit ein echtes Rundum-Sorglos-Paket geschaffen.

Schon beim Verkaufsstart eines Pixel-Smartphones ist durch die transparente Kommunikation bekannt, wie lange dieses mit Updates versorgt werden wird. Heute kann man sich schon beim Kauf eines brandneuen Pixel-Smartphones darauf einstellen, ganze sieben Jahre lang mit Aktualisierungen versorgt zu werden – natürlich abhängig davon, wann das Smartphone gekauft wurde.

Google vermeldet den US-Verkaufsstart und gibt an, wie viele Jahre Updates es gibt – ausrechnen müsst ihr die ganzen Deadlines und Versionen allerdings selbst – oder ihr schaut einfach in die folgende Tabelle. Wir zeigen euch alle wichtigen Infos zur Update-Dauer eures Pixel-Smartphones.









Smartphone Updates bis Letztes Android Upgrade-Modell Pixel 6a Juli 2027 Android 17 Pixel 11a Pixel 7 (Pro) Oktober 2027 Android 18 Pixel 12 Pixel 7a Mai 2028 Android 18 Pixel 12a Pixel 8 (Pro) Oktober 2030 Android 20 Pixel 15 Pixel 8a Mai 2031 Android 20 Pixel 15a Pixel Fold Juni 2028 Android 18 Pixel 13 Pro Fold Pixel 9 (Pro) August 2031 Android 21 Pixel 16 Pixel 9 Pro Fold August 2031 Android 21 Pixel 16 Pro Fold Pixel 9a April 2032 Android 21 Pixel 16a Pixel 10 (Pro) August 2032 Android 22 Pixel 17 Pixel 10 Pro Fold Oktober 2032 Android 22 Pixel 17 Pro Fold Pixel 10a März 2033 Android 22 Pixel 17a Pixel 11 (Pro / Fold) August 2033 Android 23 Pixel 18

Zur Erläuterung ein schnelles Beispiel: Pixel 11-Nutzer erhalten bis in den August 2033 hinein volle Updates, sollten als letztes Betriebssystem-Update mutmaßlich bei Android 23 stehen bleiben und können nach dem Auslauf der Update-Garantie auf das Pixel 18 umsteigen. Wer noch ausführlichere Infos möchte, findet diese in unseren Artikeln zur Pixel Update-Garantie, zur Pixel-Zielversion und zum Pixel Upgrade-Modell.

Die Angaben zur Android-Version und zum Upgrade-Modell setzen natürlich voraus, dass Google am aktuellen Modell festhält – sowohl in puncto Betriebssysteme als auch der Smartphones. Davon ist Stand heute auszugehen, doch bei den derzeit stattfindenden Veränderungen in der IT-Welt kann man das nie so genau wissen. Ich denke, dass diese Zeiten auch die stolzen Preise der Smartphones relativieren. Vielleicht hilft dies dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung Pro-Pixel.

Letzte Aktualisierung am 20.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.