Android: So könnt ihr die YouTube-Startseite reparieren – simpler Trick bringt die abonnierten Kanäle zurück

Google rollt in diesen Tagen eine ganz neue Startseite und Navigation für die YouTube Android-App aus, die zwar ein modernes Erscheinungsbild mitbringen soll, aber längst nicht bei allen Nutzern ankommt. Vor allem der fehlende Zugriff auf den Abo-Bereich sorgt für Kritik – was gerade bei Powernutzern verständlich ist. Wir zeigen euch, wie ihr diesen Bereich innerhalb der offiziellen App zurückbringen und mit einem Tap auf den Homescreen bringen könnt.



Die YouTube-App für Android hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert und zum Teil auch drastische Redesigns und Neustrukturierungen erhalten, die zwar nicht immer gut angekommen sind, an die man sich aber gewöhnen konnte (und musste). Jetzt wird eine neue YouTube-Oberfläche für Android ausgerollt, mit der treue Nutzer ebenfalls zu kämpfen haben – denn es wird ein wichtiger Bereich entfernt bzw. sehr gut versteckt.

Wir haben euch die neue App bereits vorgestellt und dabei auch gezeigt, dass Google nicht mehr stur auf die Abos setzen, sondern stattdessen multiple Startseiten-Feeds mit KI-ausgewählten Inhalten auflisten möchte. Das dürfte für viele Nutzer praktisch sein, schiebt aber gleichzeitig auch die zum Teil über Jahre aufgebauten Abo-Sammlungen auf das Abstellgleis. Aber das muss gar nicht sein, denn es gibt einen kleinen Trick.

So könnt ihr direkt zu den YouTube-Abos wechseln

Die YouTube-App besitzt auch nach dem Update den „Abos“-Eintrag im erweiterten Startmenü auf dem Homescreen. Mit einem Tap gelangt ihr direkt auf die Abo-Seite mit der Auflistung aller Videos der abonnierten Kanäle sowie der bekannten Filter. Ihr könnt diesen Eintrag sehr einfach aufrufen, in dem ihr das YouTube-Icon auf dem Homescreen kurz gedrückt haltet. Im aufploppenden Action-Menü (wird von den meisten, aber nicht allen, Launcher unterstützt) drückt ihr einfach auf „Abos“ und die YouTube-App startet an der entsprechenden Stelle.

Seid ihr damit zufrieden, könnt ihr das Ganze weiter abkürzen: Haltet auch den Abos-Eintrag im Menü gedrückt und zieht diesen einfach auf euren Homescreen. Dadurch wird eine tiefe zusätzliche Verknüpfung auf dem Homescreen erstellt, die euch jedes Mal direkt in diesen Bereich bringt – selbst wenn Google diesen tief in der Navigation versteckt. Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass man auch diesen Shortcut eines Tages entfernt, aber auf absehbare Zeit sollte das funktionieren.

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