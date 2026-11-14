Gemini 4 Carbon: Google zeigt beeindruckende Beispiele der hochkomplexen KI-Agenten im Einsatz (Videos)

Die Gemini-KI hat in dieser Woche wieder große Fortschritte gemacht, denn Google hat das neue Modell Gemini 4 Carbon veröffentlicht, das als echtes Spitzenmodell in vielen Bereichen Maßstäbe setzen soll. Um das unter Beweis zu stellen, hat Google eine ganze Reihe von beeindruckenden Beispielen veröffentlicht, die die Fähigkeiten des KI-Modells unterstreichen. In den meisten Fällen werden mit einem einzigen Prompt durch die eingesetzten KI-Agenten hochkomplexe Gebilde erschaffen.



Bei Gemini geht es in diesen Tagen Schlag auf Schlag: Erst vor wenigen Wochen wurde Gemini 4 Argon als echtes Powerpaket veröffentlicht, dann hat man in dieser Woche mit Gemini Omni 1.2 Flash für die KI-Videogenerierung nachgelegt und dann ging es direkt weiter: Ebenfalls in dieser Woche hat man das bereits zuvor angekündigte neuen KI-Modell Gemini 4 Carbon für alle interessierten Nutzer, Entwickler und Wissenschaftler zugänglich gemacht.

Nach dem kürzlich erfolgten Launch von Gemini 4 Argon setzt Carbon laut der Google-Ankündigung neue Maßstäbe. Argon soll weiterhin die erste Wahl für den Großteil der Softwareentwicklung und Wissensarbeit bleiben, während Carbon speziell für Aufgaben entwickelt wurde, die die Grenzen der Modellintelligenz austesten – wie komplexes, mehrstufiges Codieren und Debuggen sowie ergebnisoffene wissenschaftliche Forschung und Entdeckung. Dabei nutzt Carbon mehr Token als Argon, um gründlich zu analysieren, tiefgründige Schlussfolgerungen zu ziehen und erweiterte Verifizierungsschleifen durchzuführen.

Parallel zur Ankündigung hat man eine ganze Reihe von Beispielen veröffentlicht, die den Einsatz von Gemini 4 Carbon in der Umgebung von Google Antigravity zeigen. Dort wird aus einer einzigen Eingabeaufforderung ein koordiniertes Team von KI-Agenten generiert, deren Arbeit sich in Echtzeit verfolgen lässt – auch das ist im Video zu sehen. Schaut euch die Beispiele einmal an, das ist wirklich beeindruckend.









Eiffelturm-Bau in Echtzeit

Mithilfe der neuen /swarm-Funktion von Google Antigravity erstellte ein Team von Gemini 4 Carbon-Agenten anhand historischer Fotos und Konstruktionszeichnungen eine interaktive Three.js 3D-Ausstellung über den Bau des Eiffelturms in den Jahren 1887–1889 – basierend auf einer einzigen Eingabeaufforderung.

Google-Büro als hochkomplexes 3D-Modell

Ausgehend von sieben öffentlichen Planungs-PDFs des Stadtrats (206 extrahierte technische Zeichnungsansichten) und einer einzigen Eingabeaufforderung erstellte ein Multi-Agenten-Carbon-Team mithilfe der /swarm-Funktion von Google Antigravity in zehn nächtlichen Schleifen eine interaktive Three.js-Rekonstruktion des Google-Büros auf Plattform 37 mit 906.000 Dreiecken.

Textilvisualisierung

Im Projekt Google Antigravity entwickelte Gemini 4 Carbon einen interaktiven, multiskaligen Textilvisualisierer auf Basis einer wissenschaftlichen Arbeit. Dabei wurde ein Finite-Elemente-Framework für virtuelle Fasern mit interaktiven 3D-Garnnetzen, 110-Faser-Polarverfolgung und dynamischen Spannungs-Dehnungs-Kurven mit minimaler Eingabe modelliert.









OpenWorld-Spiel mit Fahrrad auf dem Google-Campus

Carbon nutzte die /swarm-Funktion von Google Antigravity, um ein Open-World-3D-Spiel zu entwickeln, in dem man als Pelikan auf einem GBike den Google-Campus in Mountain View erkundet. Dabei koordiniert Carbon Subagenten, die 3D-Objekte in Blender anhand von Omni- und Nano-Banana-Referenzen modellieren, das Browserspiel in Three.js mit WebGL-Shadern erstellen und prozedurale Web-Audio-Soundeffekte mit Lyria-Musik kombinieren.

Neue Designs für den Google Store

In Kombination mit verbessertem Frontend-Geschmack und Motion-Design-Kenntnissen in Google Antigravity hat Carbon den Google Merchandise Store in zwei Aufgaben neu gestaltet, fünf Art-Direction-Konzepte vorgeschlagen und mit Nano Banana 2.1 völlig neue Produktbilder generiert.

Atlantis Unterwasserwelt

Ausgehend von einer mit Gemini Omni in Google Antigravity erstellten Videoreferenz wurde eine filmische, mehrstufige Unterwasserszene von Atlantis entwickelt. Die Pipeline modellierte prozedurale Ruinen, volumetrische Kaustikbeleuchtung und Wassersimulation in Blender, bevor die gesamte Umgebung für die Echtzeit-Browserdarstellung in Three.js konvertiert wurde.









Interaktives Piano

Mithilfe eines Multiagentensystems in Google Antigravity rekonstruierte Carbon ein spielbares Stein-Schule-Fortepiano aus der Zeit um 1780 mit 61 Tasten und Druckmechanik anhand von CAD-Zeichnungen und Röntgenaufnahmen und platzierte es in einem 3D-Modell der Koerner Hall des Royal Conservatory of Music in Toronto mit platzspezifischer Raumakustik.

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Gemini 4 Carbon bringt noch weitere Stärken mit, die sich hauptsächlich im Business- und Wissenschaftsbereich bewegen. Allesamt bringen sie das Modell und dessen Verständnis von der echten Welt ein großes Stück weiter voran – natürlich auch abseits dieser visuellen Darstellungen. Carbon wird von Google als „leistungsstärkstes Modell mit Spitzenleistung in den Bereichen Cybersicherheit und langfristigen agentenbasierten Workflows für komplexe Wissensarbeit, Softwareentwicklung und wissenschaftliches Denken“ beschrieben.

Gemini 4 Carbon ist über die API in Google AI Studio und Gemini for Business für alle zahlenden Entwickler und Unternehmen zum Einführungspreis wie Gemini 4 Argon verfügbar (2 US-Dollar pro Million eingegebener Token und 10 US-Dollar pro Million ausgegebener Token). Es wird außerdem für alle Google AI Ultra-Abonnenten in Google Antigravity, der Gemini-App und dem KI-Modus in der Suche eingeführt.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 11.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.