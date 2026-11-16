Android Auto: Neue Oberfläche im hellen Design kommt – neue Hinweise auf den Light Mode (Screenshots)

Google arbeitet seit langer Zeit an einem visuellen Neustart von Android Auto, der sich schon bald bei ersten Nutzern zeigen dürfte – darauf deuten zumindest aktuelle Hinweise im Teardown hin. Die jetzt veröffentlichte neue Version 18.2 enthält einen umfangreichen neuen Schwung an Strings, die den baldigen Start der hellen Oberfläche suggerieren. Wir zeigen euch alle bisher bekannten Infos und Screenshots zum Light Mode.



Schon bald könnte sich die Oberfläche von Android Auto völlig anders präsentieren, denn es sind große Projekte in der Entwicklung, die mit jedem Release unter der Teardown-Lupe Fortschritte machen. Wir hatten euch erst am Wochenende den neuen Android Auto Launcher ausführlich vorgestellt und jetzt gibt es wieder auf der zweiten Baustelle Neuerungen. Denn neben der flexiblen Oberfläche und den Widgets wird auch ein helles Design entwickelt.

Ein aktueller Teardown von Android Auto 18.2 hält weit über 100 neue Strings bereit, die die einzelnen Kontrollelemente mit ihren hellen Farbcodes verbinden. Das bedeutet, dass die internen Umschalter für jedes einzelne Element – Buttons, Textdarstellungen, Hintergründe, Trenner und vieles mehr – jetzt vorhanden sind und eigentlich alles nur noch darauf wartet, freigeschaltet zu werden. Die Design-technische Basis ist damit geschaffen.

Entsprechende Vorbereitungen auf diesen Light Mode laufen seit bald zwei Jahren und langsam wäre es an der Zeit, dass Google diesen Modus freischaltet. Wir haben euch die neue helle Oberfläche von Android Auto schon vor weit über einem Jahr gezeigt, damals auf Basis von Googles selbst veröffentlichten Screenshots. Seither gab es nur einmal einen neuen Leak, der weitestgehend die gleiche Oberfläche gezeigt hat. Es ist davon auszugehen, dass sich bis zum finalen Rollout nichts nennenswert ändert. Auf den folgenden Screenshots seht ihr die helle Oberfläche – zuerst die von Google veröffentlichten Bilder, gefolgt von den zuvor geleakten Screenshots.

























Wie zu erwarten, zeigt sich auf den obigen Screenshots keine grundlegende Änderung der Oberfläche. Diese wird nur leicht adaptiert und lediglich die einzelnen Elemente durch eine hellere Darstellung getauscht. In den allermeisten Fällen bleibt es bei diesem Farbtausch: Das bisher dominierende Dunkelgrau wird durch ein gedimmtes Weiß ersetzt. Die weiße Schrift hingegen wird durch ein helles Grau ersetzt, was zwar den Kontrast geringfügig verringert, aber dennoch auch im Auto sehr gut lesbar ist.

Statt also einen Dark Mode einzuführen, wie es vor einigen Jahren auf allen Roadmaps der großen Google-Produkte stand, geht man beim seit jeher dunklen Android Auto den umgekehrten Weg. Ein vor einigen Wochen aufgetauchter Schalter für diesen Modus trägt die Bezeichnung „Coolwalk__use_light_dark_theme_focus_input“ und ist mit „use light / dark them“ selbsterklärend, sodass keine Zweifel bleiben. Interessanterweise scheint man zunächst keine automatische Umschaltung zu planen, wie man es etwa von Google Maps kennt, das sich im Auto bei Dunkelheit in eine dunkle Variante verwandelt.

Wir warten seit langer Zeit auf den Rollout der hellen Oberfläche, was für Android Auto leider typisch ist. Trotz der aktuell sehr umfangreichen Entwicklungen und Neuerungen benötigen die Projekte nach wie vor sehr viel Zeit. Gut möglich, dass die helle Oberfläche parallel zum neuen Launcher starten wird.

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