Pixel Tag: Googles neuer Bluetooth-Tracker startet nicht in Deutschland – auch Verkaufsstart mit Handbremse

Google hat schon vor längerer Zeit den Bluetooth-Tracker Pixel Tag vorgestellt, der seit der vergangenen Woche endlich offiziell erhältlich ist und eine wichtige Lücke im Portfolio schließt. Allerdings ist der Tracker nicht in allen Ländern verfügbar und wer sich hierzulande für das neue Google-Gadget interessiert wird schnell merken, dass Google noch immer auf der Bremse steht.



Viele Google-Nutzer und Pixel-Fans warten seit Jahren auf einen Bluetooth-Tracker aus dem Hause Google, die über Jahre immer wieder geleakt sind, zum Teil in Aussicht gestellt wurden und dann doch nicht gestartet sind. Mitte August 2026 war es dann endlich so weit: Google hatte den Pixel Tag Tracker vorgestellt, der als Pendant zum erfolgreichen Apple-Produkt an den Start gehen soll – damals noch ohne Details zur Verfügbarkeit.

In der vergangenen Woche war es endlich so weit: Google hat den Tracker auf den Markt gebracht und konnte in den ersten Reviews tatsächlich gute Ergebnisse erzielen – allerdings erneut hauptsächlich in der amerikanischen Medienlandschaft. Denn wer in deutschen Onlineshops sucht, wird nicht fündig: Google hat den Tracker bisher nicht in Europa auf den Markt gebracht und wird dies wohl in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht tun.

Tatsächlich hat man den Tracker ganze drei Monate nach der Ankündigung mehr oder weniger wortlos auf den Markt gebracht und gibt als Verfügbarkeit nur obige Länder an. In Europa ist der Tracker lediglich in Großbritannien verfügbar – das von Google in puncto Produktverfügbarkeit oft als verlängerter US-Arm betrachtet wird. Außerdem ist das Gadget noch in Australien, Kanada, Indien, Japan, Singapur, Taiwan und natürlich den USA zu haben.

Ob und wann der Tracker auch in Deutschland und den weiteren europäischen Ländern startet, steht in den Sternen. Meine Vermutung: Google ist nach einer solch langen Zeit selbst nicht mit dem Produkt zufrieden, sieht es eher als Testballon und wird eher mit der zweiten Generation (sofern es eine gibt) diese global verfügbar machen.

» Pixel Tablet 2: Warum bringt Google nicht endlich ein neues Tablet? Entwicklung am Markt vorbei (Meinung)

[Google Support]

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