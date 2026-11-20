Das letzte Drittel des Monats beginnt und passend dazu hat Google jetzt die dritte Runde der Google System Updates für den November veröffentlicht. Diese haben wieder viele interessante Meldungen im Gepäck. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier die Updates für die dritte Runde im November, die uns Neuerungen rund um Android WebView, die Kontoverwaltung, Entwicklerdienste, Geräteverbindungen, bei Sicherheit & Notfällen, Wallet, rund um den Google Play Store und vieles mehr liefert. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im November 2026:

Android WebView, Version 159 (18.11.2026) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play-Dienste, Version 26.45 (16.11.2026) Kontoverwaltung [Phone] With updates to storage management, you can track your cleanup progress, quickly review large files by swiping to keep or delete them, and easily see which Google Account you are managing. Entwicklerdienste [Auto] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen in ihren Apps im Zusammenhang mit Google Maps. Geräteverbindung [Auto] Mit diesem Update werden Einstellungen für geräteübergreifende Funktionen zwischen deinem Auto und deinen Android-Geräten freigeschaltet. Wallet [Smartphone, Wear] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet.

[Smartphone] Mit diesem Update wird Google Wallet jetzt auf neuen Wearables unterstützt. Google Play Store, Version 54.1 (16.11.2026) [Smartphone] Auf der App-Detailseite kannst du dir jetzt eine große und immersive Vorschau eines Zifferblatts ansehen, damit du das richtige Design besser auswählen kannst. Android WebView, Version 158 (04.11.2026) Verbesserungen bei Sicherheit und Datenschutz sowie Updates zur Korrektur von Fehlern.

Neue Funktionen für Google- und Drittanbieter-App-Entwickler zur Unterstützung von Funktionen für die Anzeige von Webinhalten in ihren Apps. Wichtig: Einige Funktionen sind möglicherweise experimentell und für bestimmte Nutzer verfügbar. Google Play services v26.44 (2026-11-09) Entwicklerdienste [Auto, Smartphone, TV, Wear] Du kannst jetzt eine API verwenden, um die Altersgruppe der Gerätenutzerin oder des Gerätenutzers abzufragen.

[Phone] This update makes it easier to participate in cross-device experiences. Systemverwaltung [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten verbessern die Stabilität.

[Auto] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Geräteleistung. Dienstprogramme [Auto, PC, Smartphone, TV, Wear] Neue Funktionen für Entwicklerinnen und Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit Dienstprogrammen in ihren Apps. Wallet [Phone] You can now use Traveler QR in Google Wallet.

[Phone] You can now add Matter Aliro-compatible single-family residential keys to Google Wallet with Google Home. Google Play Store v54.0 (2026-11-09) [Smartphone] Auf Google Play-LiveOp-Event-Detailseiten für einzelne Events sind jetzt kontextbezogene KI-Vorschlags-Chips verfügbar.

[Smartphone] Echtzeit-Updates zum An- und Abmeldestatus von Spielerinnen und Spielern für die Play Games-Dienste werden jetzt an den Google Play Store übermittelt.

[Smartphone] Mit diesem Update können ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer Play Points-Promotions für neue Abos im Google Play Store erhalten. Google Play-Dienste, Version 26.43 (02.11.2026) Kontoverwaltung [Smartphone] Du kannst jetzt in den Android-Einstellungen auf den Android Family Hub zugreifen – einen speziellen Bereich für Tools zur Familienverwaltung. Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Prozessen in ihren Apps. Geräteverbindung [Auto, Smartphone, TV] Mit diesem Update werden weitere Qualitätsprotokolle für die Geräteverbindung hinzugefügt.

[PC, Smartphone] Fotos und Videos unter Android werden mit der Quick Share-Funktion jetzt automatisch auf einem Windows-PC gesichert. Sicherheit & Notfälle [Smartphone] Fehlerkorrekturen im Bereich Notfall- und Sicherheitsdienste. Sicherheit und Datenschutz [Smartphone] Im Google Passwortmanager kannst du jetzt manuell auswählen, welche Anmeldedaten beibehalten werden sollen, wenn du Passwörter und Passkeys importierst, die mit vorhandenen Daten in Konflikt stehen. Systemverwaltung [Auto, Smartphone] Änderungen bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Akkulaufzeit, der Gerätekonnektivität, der Geräteleistung, des Datenschutzes, der Sicherheit, der Stabilität und der Aktualisierbarkeit. Wallet [Smartphone] Updates bei Wallet-Kundenkarten.

[Smartphone] Fehlerkorrekturen bei Diensten im Zusammenhang mit Google Wallet. Google Play Store, Version 53.9 (02.11.2026) [PC, Smartphone] Mit diesem Update erhältst du eine Erinnerung, wenn Play Protect längere Zeit deaktiviert ist.

[Smartphone] Auf den Detailseiten von Spielen findest du jetzt neue Highlights auf einen Blick. So kannst du dich vor der Installation eines Spiels schnell über den Spielstil, Rezensionsüberblicke und Aktivitäten der Gaming-Community informieren.

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