Die Google-Startseite gehört auch heute noch zu den meistbesuchten Webseiten der Welt und ist für viele Menschen der Einstieg in die Websuche – und in Kürze wohl auch zu Gemini. Jetzt hat man die größte Veränderung in der Geschichte des Unternehmens auf der Startseite angekündigt, die eine neue Seitenleiste mitbringt, Gemini tiefer integriert und sogar den Suchen-Button entfernt.



Die Google Websuche enthält schon seit langer Zeit sowohl die KI-Zusammenfassungen als auch den KI-Modus, mit dem die Nutzer nicht nur den Suchindex bemühen, sondern auch die Dienste der Gemini-KI. Jetzt wird diese Integration deutlich vertieft und die Konversation mit der KI in den Mittelpunkt gestellt. Das zeigt sich in Form einer ganz neuen Startseite, die eine Reihe von zusätzlichen Elementen enthält und ein sehr wichtiges sogar entfernt.

Die größte Neuerung ist eine Seitenleiste, die standardmäßig eingeklappt ist und im geöffneten Zustand den Zugriff auf die letzten KI-Anfragen gibt. Dabei soll es sich wohlgemerkt nicht um Suchanfragen, sondern nur um KI-Anfragen handeln. Weiter oben im Menü kann man direkt in den KI-Modus einsteigen und einen neuen Thread erstellen oder sogar ein Notebook anlegen, das sich von der Startseite aus mit Informationen befüllen lässt.

Erst vor wenigen Tagen gab es ein großes Update für das Gemini Notebook sowie das Upgrade der Google Websuche auf die Gemini Hydron-KI. Aber das ist längst nicht alles.









Auch im zentralen Teil der Websuche gibt es Neuerungen, denn die Suchleiste verändert sich ebenso. Diese bemüht sich mittlerweile redlich, die einfache Websuche zu verstecken und erhält eine ganze Reihe von Verknüpfungen zu den KI-Funktionen: Das Plus, der bunte KI-Modus Button und unter der Leiste die Shortcuts zum Erstellen eines Fotos, die Analyse von hochgeladenen Dateien, die Brainstorm-Funktion sowie zukünftig vermutlich weitere rotierende Funktionen.

Auffällig: Der Button für die Google-Suche ist verschwunden. Wirklich benötigt wurde dieser durch die ENTER-Eingabe praktisch nicht, dennoch war er seit über 30 Jahren Bestandteil der Startseite. Der „Auf gut Glück!-Button ist zwar noch vorhanden, hat aber wohl ebenfalls nur noch Alibi-Funktion und dürfte eines Tages ebenfalls lautlos verschwinden. Auch wenn das Ganze auf den ersten Blick im Gesamten noch gewohnt aussieht, ist es der größte Umbau der Google-Startseite in den letzten drei Jahrzehnten.

Ich hatte hier im Blog schon vor eineinhalb Jahren prognostiziert, dass die Google-Startseite durch Gemini ersetzt werden wird und wenn man sich dieses Update ansieht, dann sind wir davon nicht mehr weit entfernt…

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