Das vor einiger Zeit aus dem populären NotebookLM hervorgegangene Gemini Notebook gibt den Nutzern umfangreiche Möglichkeiten, um Dokumente vieler Arten zusammenzufassen, zu analysieren, aufbereiten oder auch in unterschiedliche Medientypen zu verwandeln. Jetzt macht man den nächsten großen Schritt und kündigt den Export in ein naheliegendes Format an: Die Notizbücher lassen sich in interaktive Webseiten umwandeln.



Mit Gemini Notebook können Informationen aus viele Datenquellen und Dokumenten zusammengefasst und analysiert werden, was in einigen Fällen sehr praktisch sein kann. Im Laufe der Zeit kamen neben Zusammenfassungen weitere Exporttypen wie etwa Diagramme, Infografiken, Podcasts, Videozusammenfassungen und noch einiges mehr dazu – selbst das Erstellen von Lernkarten oder Quiz ist seit einiger Zeit mit wenigen Klicks möglich.

Jetzt gibt man den Nutzern die Möglichkeit, die in einem Notebook befindlichen Informationen zu einer interaktiven Webseite aufzubereiten. Damit sollen sich auch komplexe Informationen besser strukturieren und sowohl für den Eigenbedarf als auch für das Teilen mit anderen Nutzern optimieren lassen. Um das zu nutzen, müsst ihr einfach nur „make me a site“ in Gemini Notebook eingeben bzw. in der deutschen Variante eine simple Anweisung wie etwa „in eine Webseite verwandeln“ oder Ähnliches – es funktioniert in allen Sprachen.

Als Anwendungsbeispiele nennt Google etwa visuelle Erklärmaterialien, die bei der Prüfungsvorbereitung helfen, wie zum Beispiel ein interaktives Periodensystem oder eine historische Zeitleiste. Aber es lassen sich auch interaktive Dashboards zur Analyse von Daten, beispielsweise zur vierteljährlichen Umsatzentwicklung verwenden oder Projektmanagement-Tools zur Übersicht von Aufgaben und Fristen. Den Möglichkeiten sind da keine Grenzen gesetzt.

Sobald eine Webseite fertiggestellt ist, lässt sich diese in der Gemini-Umgebung öffnen. Interessanterweise gibt es derzeit noch kein Zusammenspiel mit der Funktion, die mit Gemini entwickelte Web-Apps zu Google Sites exportieren kann. Erst vor wenigen Tagen hatten wir euch außerdem eine neue Funktion gezeigt, mit der sich Zeichnungen per Gemini in interaktive Android-Apps verwandeln lassen.

» Gemini: Google startet kostenlosen KI-Agenten für viele Nutzer – erledigt viele Aufgaben selbstständig (Video)

[Google-Blog]

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