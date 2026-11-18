Der Messenger WhatsApp ist vor allem in Europa der Quasi-Standard für die private Kommunikation und wird von Milliarden Nutzern verwendet, die ihre Konversationen oftmals mit der internen Backup-Funktion in der Cloud sichern. Bisher kamen dafür einzig und allein die Dienste des Google Drive zum Einsatz, doch das ändert sich jetzt: Meta rollt eine neue Funktion aus, mit der sich das Chat-Backup im „WhatsApp Cloud Storage“ ablegen lässt.



Die Liste der aktiven Kooperationen zwischen Google und Meta ist sehr übersichtlich und dennoch arbeiten die beiden Unternehmen in einem der wichtigsten Bereiche seit vielen Jahren zusammen – nämlich beim Cloud-Backup von WhatsApp. Seit dem Start der Funktion vor vielen Jahren haben Nutzer die Möglichkeit, ein regelmäßiges Chat-Backup anzulegen, das in den gewählten Abständen bei Google Drive gesichert wird. Eine Alternative gibt es nicht, doch schon seit 2023 wird der notwendige Speicherplatz vom Google-Kontingent abgezogen.

Jetzt wird eine neue Backup-Funktion für alle Nutzer der Beta-Version ausgerollt, die sich schon seit Monaten in Teardowns zeigt und auch von Meta im Rahmen eines Abos offiziell angekündigt wurde: Messenger-Nutzer haben die Wahl, ob sie das Backup weiterhin bei Google (bei iOS in der iCloud) oder bei WhatsApp ablegen möchten. Rein funktionell soll sich dadurch nichts ändern und auch die bestehenden Einstellungen werden vom neuen Modus beachtet. Hauptsächlich geht es darum, wo das Chat-Archiv gespeichert wird und wie es verschlüsselt wird.

Um den Nutzern das Meta-Backup schmackhaft zu machen, bietet das „WhatsApp Cloud Storage“ zwei Gigabyte Speicherplatz kostenlos an – wer auf das Backup von Medien verzichtet und nur die Konversationen ablegt, dürfte damit sehr sehr lang auskommen. Google bietet zwar 15 GB Speicherplatz kostenlos an, allerdings geteilt mit den weiteren Google-Diensten. Meta hat daher das bessere Angebot, das die Nutzer durch ein Abo auf bis zu 100 GB aufstocken können.









Alle auf den WhatsApp-Servern abgelegten Backups müssen zwingend Ende-zu-Ende-verschlüsselt werden. Dafür kommt standardmäßig ein Passkey oder alternativ ein 64-stelliger Schlüssel zum Einsatz, sodass weder WhatsApp noch Meta Zugriff auf die Daten haben. Wird ein Abo abgeschlossen, lässt sich der Speicherplatz auf 100 GB (WhatsApp Plus) oder 4 TB (Meta One) erweitern. Läuft ein solches Abonnement ab, bewahrt WhatsApp das letzte Backup noch vier Monate lang auf. Wird das Abo in dieser Zeit nicht erneuert, wird das Backup dauerhaft gelöscht.

Mehr Flexibilität für das Abo?

Gut möglich, dass Meta mit einer solchen Backup-Funktion den Messenger nicht nur zusätzlich monetarisieren, sondern auch das Backup langfristig flexibler gestalten will. Ich wünsche mir beispielsweise schon seit langer Zeit die Möglichkeit, nur gewisse Konversationen inklusive derer Medien in der Cloud zu archivieren bzw. einzelne Konversationen von der Sicherung auszuschließen. Während für das Google Drive-Backup oftmals ein großer Rechenaufwand für das Gesamtarchiv betrieben werden muss, könnte das bei einem Backup in eigener Hand deutlich flexibler gelöst werden.

Das neue Backup wird jetzt für alle Beta-Nutzer ausgerollt und sollte schon bald in der finalen Version ankommen. Ob man sich langfristig von der Google-Anbindung verabschieden wird, ist nicht bekannt.

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[WhatsApp Beta Info]

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