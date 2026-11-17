Viele Millionen Autofahrer verlassen sich auf die Plattform Android Auto, um wichtige bzw. relevante Smartphone-Apps direkt im Auto nutzen zu können – von der Navigation über das Entertainment bis hin zur Kommunikation oder neuerdings der KI-Unterstützung. Doch für einen nicht zu unterschätzenden Schwung an Nutzern ist das jetzt vorüber, denn Google zieht älteren Smartphones den Stecker. Ab sofort wird für Android Auto mindestens Android 11 benötigt.



Es ist üblich, dass einige Android-Apps nur mit einer aktuellen Betriebssystem-Version funktionieren, wobei „aktuell“ in den meisten Fällen ein sehr dehnbarer Begriff ist. Damit alle Apps und deren Funktionen wie erwartet funktionieren können, muss Google daher irgendwann die Schere ansetzen und älteren Versionen für gewisse Dinge den Stecker ziehen. Das kann sowohl technische Gründe als auch Sicherheitsgründe oder schlicht Support-Gründe haben. Bei einigen Apps ist das zu verschmerzen, bei anderen etwas ärgerlicher.

Jetzt zieht Google einer App den Stecker, bei der es wohl nur die wenigsten Nutzer verschmerzen können dürften, sodass vielleicht ein zeitnahes Smartphone-Upgrade in Betracht gezogen werden sollte. Konkret geht es darum, dass sich Android Auto laut Support-Dokument nur noch im Zusammenspiel mit Smartphones verwenden lässt, die mindestens Android 11 einsetzen. Alles ab Android 10 und abwärts wird abgeschnitten und dementsprechend nicht mehr unterstützt.

Betroffene Nutzer sollten schon seit einigen Wochen eine entsprechende Information auf dem Display gesehen haben, um nicht vollständig kalt erwischt zu werden. Google hat weder vor einigen Wochen noch heute Details zu einer konkreten Deadline genannt, doch auch das kürzlich noch veraltete Support-Dokument ist nun aktualisiert und listet Android 11 als Mindestvoraussetzung. Gut möglich, dass einige Nutzer von Android 10 oder Android 9 dennoch noch eine gewisse Übergangsfrist haben – eventuell bis zum Start von Android 18. Das wäre denkbar, weil dann die sieben Jahre vergangen sind, die Google zumindest bei den Pixel-Smartphones anlegt.

Gut für betroffene Nutzer, dass es jetzt starke Google Pixel 10a für nur 399 Euro gibt und sich viele weitere Pixel-Aktionen im Google Store im Google Store gibt, mit denen ihr euch ein aktuelles Smartphone zulegen könnt. Googles siebenjährige Update-Garantie in Kombination mit der etwa sechsjährigen Toleranz von Android Auto sorgt dafür, dass ihr danach weit über ein Jahrzehnt Ruhe habt.

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[Android Auto Support]

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