Google ist vor wenigen Wochen mit den ersten Googlebooks auf dem Markt gestartet und jetzt gibt es schon die zweite große Update-Runde im November, die viele Neuerungen für den Android-Desktop bringt. Die zweite Runde des Googlebook Update konzentriert sich auf den Chrome-Browser, der viele neue Funktionen erhält, Verbesserungen mitbringt und auch mit Fehlerbehebungen bedacht wird.



Google hätte den Start der Googlebooks sicherlich mit etwas mehr Aufmerksamkeit begleiten können, doch vermutlich will man das gesamte System erst einmal aufbauen, um ein stabiles Fundament zu schaffen. Erst vor wenigen Tagen hat man dazu das Googlebook Update veröffentlicht und jetzt startet man in die zweite Runde für diesen Monat. Es gibt viele Verbesserungen für den Chrome-Browser, die auf alle fünf Geräte ausgerollt werden.

In der Ankündigung spricht man von kontinuierlichem Feedback der Googlebook-Nutzer, was natürlich auch eine blumige Umschreibung für viele Probleme oder fehlende Funktionen sein kann. Dementsprechend ist die Liste der Verbesserungen und Neuerungen schon jetzt sehr lang und bringt die erwarteten Neuerungen in den Chrome-Browser. Schaut man sich das ergänzend zum ersten November-Update an, ist das eine sehr umfangreiche Aktualisierung im ersten vollen Monat nach dem Start der Geräte.

Der Chrome-Browser lässt sich auf den Googlebooks sowohl manuell als auch automatisch aktualisieren, genauso wie man das von den anderen Desktop-Betriebssystemen kennt. Für die meisten Nutzer dürfte es ausreichen, den automatischen Download des Updates abzuwarten, das dann beim nächsten Start des Browsers installiert wird. Die neue Version trägt die Nummer 157.









Googlebook Updates für November 2026:

Neue Funktionen Automatisches Einblenden vertikaler Tabs beim Überfahren mit der Maus: Wenn Sie mit der Maus oder dem Trackpad über eine ausgeblendete vertikale Tableiste fahren, wird diese nun vorübergehend als Overlay eingeblendet. So können Sie die vollständigen Tab-Titel lesen, zwischen Tabs wechseln oder Gruppen verwalten. Sobald Sie den Mauszeiger entfernen, wird die Leiste wieder ausgeblendet. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann unter Einstellungen > Darstellung > Tab-Position > „Tabs beim Überfahren mit der Maus automatisch einblenden“ oder per Rechtsklick auf die vertikale Tableiste ein- und ausgeschaltet werden.

Wenn Sie mit der Maus oder dem Trackpad über eine ausgeblendete vertikale Tableiste fahren, wird diese nun vorübergehend als Overlay eingeblendet. So können Sie die vollständigen Tab-Titel lesen, zwischen Tabs wechseln oder Gruppen verwalten. Sobald Sie den Mauszeiger entfernen, wird die Leiste wieder ausgeblendet. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert und kann unter Einstellungen > Darstellung > Tab-Position > „Tabs beim Überfahren mit der Maus automatisch einblenden“ oder per Rechtsklick auf die vertikale Tableiste ein- und ausgeschaltet werden. Anpassbare vertikale Tab-Leiste: Sie können die vertikale Tab-Leiste jetzt manuell anpassen, um längere Seitentitel ohne Abschneiden anzuzeigen. Chrome merkt sich Ihre benutzerdefinierte Breite auch nach Neustarts des Browsers und bei neuen Fenstern (wird unterstützt, wenn „Tabs beim Überfahren mit der Maus automatisch erweitern“ deaktiviert ist).

Sie können die vertikale Tab-Leiste jetzt manuell anpassen, um längere Seitentitel ohne Abschneiden anzuzeigen. Chrome merkt sich Ihre benutzerdefinierte Breite auch nach Neustarts des Browsers und bei neuen Fenstern (wird unterstützt, wenn „Tabs beim Überfahren mit der Maus automatisch erweitern“ deaktiviert ist). Direkte URLs und Vor-/Zurück-Verlauf für Einstellungen: Einzelne Unterseiten der Chrome-Einstellungen verfügen jetzt über direkte Webadressen (z. B. chrome://settings/appearance oder chrome://settings/privacy), die Sie direkt eingeben, als Lesezeichen speichern oder verlinken können. Die Navigation zwischen den Unterseiten der Einstellungen funktioniert auch mit den Chrome-Schaltflächen „Zurück“ und „Vorwärts“.

Einzelne Unterseiten der Chrome-Einstellungen verfügen jetzt über direkte Webadressen (z. B. chrome://settings/appearance oder chrome://settings/privacy), die Sie direkt eingeben, als Lesezeichen speichern oder verlinken können. Die Navigation zwischen den Unterseiten der Einstellungen funktioniert auch mit den Chrome-Schaltflächen „Zurück“ und „Vorwärts“. Steuerleiste für die Tab-Freigabe: Wenn Sie einen Browser-Tab in Videoanrufen (z. B. Google Meet) freigeben, zeigt Chrome jetzt eine dauerhafte Steuerleiste am oberen Rand des Fensters an, mit der Sie von jedem beliebigen Tab aus die Option „Freigabe beenden“ oder „Stattdessen diesen Tab freigeben“ auswählen können.

Wenn Sie einen Browser-Tab in Videoanrufen (z. B. Google Meet) freigeben, zeigt Chrome jetzt eine dauerhafte Steuerleiste am oberen Rand des Fensters an, mit der Sie von jedem beliebigen Tab aus die Option „Freigabe beenden“ oder „Stattdessen diesen Tab freigeben“ auswählen können. Systemdateidialog „Speichern unter“: Der Systemdateiauswahldialog „Speichern unter“ ist jetzt standardmäßig für explizite Menüspeicheraktionen (wie „Link speichern unter…“, „Bild speichern unter…“ und „Seite speichern unter…“) aktiviert, sodass Sie Dateien umbenennen und einen Zielordner auswählen können, einschließlich Google Drive oder externem Speicher. Verbesserungen Kontextmenü der Lesezeichenleiste: Kontextmenüs öffnen sich jetzt korrekt, wenn man mit der rechten Maustaste auf die Lesezeichenleiste oder Lesezeichenordner klickt.

Kontextmenüs öffnen sich jetzt korrekt, wenn man mit der rechten Maustaste auf die Lesezeichenleiste oder Lesezeichenordner klickt. Lesezeichenleiste im Vollbildmodus: Beim Wechseln zwischen Tabs im Vollbildmodus, wenn vertikale Tabs aktiviert sind, bleibt die Lesezeichenleiste nun sichtbar.

Beim Wechseln zwischen Tabs im Vollbildmodus, wenn vertikale Tabs aktiviert sind, bleibt die Lesezeichenleiste nun sichtbar. Lesezeichenleiste während der Bildschirmfreigabe: Das Klicken auf Lesezeichenelemente in der Lesezeichenleiste reagiert nun normal, während Sie in Google Meet Ihren Bildschirm präsentieren oder freigeben.

Das Klicken auf Lesezeichenelemente in der Lesezeichenleiste reagiert nun normal, während Sie in Google Meet Ihren Bildschirm präsentieren oder freigeben. Hoverkarten für angeheftete Tabs: Beim Überfahren eines angehefteten Tabs mit der Maus wird stets die Tab-Vorschau-Hoverkarte angezeigt, auch wenn eine vertikale Bildlaufleiste sichtbar ist.

Beim Überfahren eines angehefteten Tabs mit der Maus wird stets die Tab-Vorschau-Hoverkarte angezeigt, auch wenn eine vertikale Bildlaufleiste sichtbar ist. Ausrichtung der Scrollleiste für vertikale Tabs: Ausgerichteter Scrollleistenabstand zwischen fixierten und nicht fixierten vertikalen Tabs, um visuelle Sprünge beim Scrollen durch lange Tab-Listen zu vermeiden.

Ausgerichteter Scrollleistenabstand zwischen fixierten und nicht fixierten vertikalen Tabs, um visuelle Sprünge beim Scrollen durch lange Tab-Listen zu vermeiden. Unterseiten der Einstellungen beim Designwechsel: Beim Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus bleiben Sie nun auf der aktuellen Chrome-Unterseite der Einstellungen, anstatt zum Hauptmenü der Einstellungen zurückzukehren.

Beim Wechsel zwischen hellem und dunklem Modus bleiben Sie nun auf der aktuellen Chrome-Unterseite der Einstellungen, anstatt zum Hauptmenü der Einstellungen zurückzukehren. Launcher-Verknüpfung „Neues Fenster“: Durch Rechtsklicken oder langes Drücken auf Chrome im App-Launcher oder in der Taskleiste wird nun eine Verknüpfung „Neues Fenster“ angezeigt, auch wenn der Inkognitomodus durch Unternehmensrichtlinien deaktiviert ist.

Durch Rechtsklicken oder langes Drücken auf Chrome im App-Launcher oder in der Taskleiste wird nun eine Verknüpfung „Neues Fenster“ angezeigt, auch wenn der Inkognitomodus durch Unternehmensrichtlinien deaktiviert ist. Google Slides: Auswahl des externen Monitors: Die Auswahl des externen Monitors in den Google Slides-Präsentationseinstellungen für Dual-Screen-Präsentationen mit Referentenansicht und Sprechernotizen wurde wiederhergestellt.

Die Auswahl des externen Monitors in den Google Slides-Präsentationseinstellungen für Dual-Screen-Präsentationen mit Referentenansicht und Sprechernotizen wurde wiederhergestellt. Anmeldeaufforderungen von Drittanbietern schließen: Durch Klicken auf die Schaltfläche „Schließen“ (X) bei Google-Anmeldeaufforderungen von Drittanbietern (z. B. auf Reddit) wird der Dialog nun sauber geschlossen, ohne dass es zu einem Einfrieren kommt.

Durch Klicken auf die Schaltfläche „Schließen“ (X) bei Google-Anmeldeaufforderungen von Drittanbietern (z. B. auf Reddit) wird der Dialog nun sauber geschlossen, ohne dass es zu einem Einfrieren kommt. Teilübersetzung in PDFs: Wenn Sie Text in PDFs auswählen, die in Chrome-Tabs geöffnet sind, wird Ihnen nun die Option „Teilübersetzung“ im Kontextmenü angezeigt.

Wenn Sie Text in PDFs auswählen, die in Chrome-Tabs geöffnet sind, wird Ihnen nun die Option „Teilübersetzung“ im Kontextmenü angezeigt. Öffnen heruntergeladener PDFs: Durch Klicken auf eine heruntergeladene PDF-Datei im Download-Manager von Chrome wird diese nun direkt in einem neuen Browser-Tab geöffnet, anstatt in einem externen System-Viewer.

Durch Klicken auf eine heruntergeladene PDF-Datei im Download-Manager von Chrome wird diese nun direkt in einem neuen Browser-Tab geöffnet, anstatt in einem externen System-Viewer. Mediensteuerung im Bild-in-Bild-Modus: Das Öffnen eines Bild-in-Bild-Videofensters führt nicht mehr dazu, dass sich das Popup der Mediensteuerung in der Symbolleiste vorzeitig schließt.

Das Öffnen eines Bild-in-Bild-Videofensters führt nicht mehr dazu, dass sich das Popup der Mediensteuerung in der Symbolleiste vorzeitig schließt. Installationsfenster für Web-Apps: Wenn der einzige geöffnete Tab eines Fensters als Web-App installiert wird, öffnet sich nun eine neue Tab-Seite, anstatt ein leeres Browserfenster zu hinterlassen.

Wenn der einzige geöffnete Tab eines Fensters als Web-App installiert wird, öffnet sich nun eine neue Tab-Seite, anstatt ein leeres Browserfenster zu hinterlassen. Zurück-Navigation in Web-Apps: Neu geöffnete Fenster von Web-Apps starten jetzt nur noch mit dem Verlauf innerhalb der App, sodass die Zurück-Taste nicht mehr zu Seiten zurückführt, die vor der Installation der App besucht wurden.

Neu geöffnete Fenster von Web-Apps starten jetzt nur noch mit dem Verlauf innerhalb der App, sodass die Zurück-Taste nicht mehr zu Seiten zurückführt, die vor der Installation der App besucht wurden. Mehrere Web-Apps auf derselben Website: Die Installation einer Web-App von einer Website führt nicht mehr dazu, dass andere Web-Apps auf derselben Website als „Bereits installiert“ angezeigt werden oder nicht geöffnet werden können.

Die Installation einer Web-App von einer Website führt nicht mehr dazu, dass andere Web-Apps auf derselben Website als „Bereits installiert“ angezeigt werden oder nicht geöffnet werden können. Auswahl in der Adressleiste kopieren: Durch einen Rechtsklick auf markierten Text in der Adressleiste werden nun Kopieroptionen geöffnet, ohne dass Ihre URL-Auswahl gelöscht wird.

Durch einen Rechtsklick auf markierten Text in der Adressleiste werden nun Kopieroptionen geöffnet, ohne dass Ihre URL-Auswahl gelöscht wird. Textauswahl in der Adressleiste mit Shift+Pfeil nach oben/unten: Durch Drücken von Shift+Pfeil nach oben oder Shift+Pfeil nach unten während der Eingabe in die Adressleiste wird nun die mehrzeilige Textauswahl erweitert, anstatt Suchvorschläge auszuwählen.

Durch Drücken von Shift+Pfeil nach oben oder Shift+Pfeil nach unten während der Eingabe in die Adressleiste wird nun die mehrzeilige Textauswahl erweitert, anstatt Suchvorschläge auszuwählen. Kontextmenü der Adressleiste: Durch einen Rechtsklick an einer beliebigen Stelle in der Adressleiste wird nun das Standard-Textbearbeitungsmenü des Desktops angezeigt.

Durch einen Rechtsklick an einer beliebigen Stelle in der Adressleiste wird nun das Standard-Textbearbeitungsmenü des Desktops angezeigt. Strg+L Vollständige URL-Auswahl: Durch Drücken von Strg+L wird nun die vollständige Webadresse einschließlich der URL-Parameter angezeigt und ausgewählt.

Durch Drücken von Strg+L wird nun die vollständige Webadresse einschließlich der URL-Parameter angezeigt und ausgewählt. Ausblenden der Vorschläge in der Adressleiste: Durch Klicken außerhalb der Adressleiste wird das Dropdown-Menü mit den Vorschlägen nun sauber geschlossen, sodass das Suchfeld nicht mehr geöffnet bleibt.

Durch Klicken außerhalb der Adressleiste wird das Dropdown-Menü mit den Vorschlägen nun sauber geschlossen, sodass das Suchfeld nicht mehr geöffnet bleibt. Datenschutzhinweis zur kontextbezogenen Suche: Die kontextbezogene Suche zeigt jetzt einen nicht blockierenden Datenschutzhinweis anstelle eines Popup-Dialogs an, der Ihren Arbeitsablauf unterbricht.

Die kontextbezogene Suche zeigt jetzt einen nicht blockierenden Datenschutzhinweis anstelle eines Popup-Dialogs an, der Ihren Arbeitsablauf unterbricht. Stabilitätsverbesserungen: Es wurden Stabilitätsverbesserungen bei Browsererweiterungen, Tastenkombinationen und verwalteten Browserrichtlinien vorgenommen.

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Letzte Aktualisierung am 19.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.