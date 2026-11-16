Android: Chrome-Browser bekommt neue Oberfläche – soll zwei Tabs nebeneinander zeigen (Screenshots)

Es ist noch gar nicht so lang her, dass der Browser Google Chrome am Desktop die Möglichkeit erhalten hat, zwei Tabs bzw. Webseiten parallel in einem Fenster zu zeigen. Diese Option teilt das Browserfenster vertikal in zwei Hälften, die sich frei in der Größe verändern lassen. Jetzt steht diese Neuerung auch für den mobilen Browser Chrome für Android in den Startlöchern.



Die parallele Nutzung von zwei Browsertabs in einem Fenster gehört möglicherweise zu einem der wichtigsten Chrome-Funktionen, denn diese ist bekanntlich tief integriert, über das Menü und auch per Geste leicht erreichbar. Am Desktop ließe sich das durch die Fenster natürlich auch anders lösen, aber es kann in einigen Fällen ganz praktisch sein. Jetzt steht diese Funktion auch für Smartphones in den Startlöchern, bei denen es schon deutlich hilfreicher sein kann.

Hinweise im Sourcecode des Chromium-Projekts zeigen, dass sich zwei Tabs auch am Smartphone nebeneinander zeigen lassen sollen – so wie das auf folgendem Mockup-Screenshot sichtbar ist. Im Portrait-Modus kann das am Smartphone schnell eng werden, soll aber dennoch ermöglicht werden. Spannend wäre eine Art Slider-Funktion, mit der sich durch ein Verschieben des Balkens die jeweils dahinter befindliche Webseite größer schalten lässt – kennt man etwa von vergleichenden Galeriebildern.

Die Entwicklung soll sich noch in einer frühen Phase befinden und dürfte nicht ganz so trivial sein, wie man vielleicht vermuten würde. Denn es betrifft laut den Chromium-Entwicklern kritische Bereiche des Browsers vom Tab-Management bis zur Tabdarstellung. Intern hat man diese Funktion zu Testzwecken aktiviert, offiziell lässt sich das aber noch nicht nutzen. Ein Flag soll allerdings in Vorbereitung sein, mit dem das bald auch von Nutzern der Canary-Version freischalten lassen könnte.

Ich denke, dass das auf dem Smartphone im Landscape-Modus eine Herausforderung wird. Eine horizontale Aufteilung oder eine Nutzung im Landscape-Modus sähe da schon anders aus. Andersherum ist davon auszugehen, dass das Chrome-Team dies hauptsächlich für die Googlebooks entwickelt, die auf die Android-Version des Browsers setzen.

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[Chrome Story]

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