Die Kartenplattform Google Maps hat in den letzten Monaten große Updates erhalten, die neue KI-Funktionen rund um Gemini in die App gebracht hatten – allerdings nicht in Deutschland. Das ändert sich jetzt, denn Google hat endlich den Stark von Ask Maps in 30 europäischen Ländern angekündigt. Das bringt eine völlig neue Suchfunktion und Recherchemöglichkeiten.



Innerhalb von Google Maps gehört die interne Suche sicherlich zu den wichtigsten Funktionen und jetzt erhält diese ein sehr großes KI-Update, das schon vor einigen Monaten in den USA gestartet ist: Das neue Ask Maps startet in Deutschland und bringt die erweiterte Suchfunktion in die Kartenplattform, wie man sie schon aus Drive, Fotos und anderen Produkten kennt: Ab sofort muss nicht mehr in Stichpunkten oder nach harten Fakten gesucht werden, sondern es lassen sich natürliche Anfragen mit allen gewünschten Details stellen.

Komplexe Alltagsfragen

Nutzer können sehr spezifische Alltagsfragen stellen, wie etwa „Wo kann ich mein Handy schnellstmöglich aufladen?“ oder „Finde einen öffentlichen Tennisplatz mit Flutlicht für heute Abend“. Die KI greift dabei auf Informationen zu über 300 Millionen Orten und Bewertungen von mehr als 500 Millionen Nutzern zurück.

KI-gestützte Reise- und Routenplanung

Ask Maps fungiert als digitaler Reisebegleiter. Es lassen sich detaillierte Tages- oder Mehrtagespläne für Ausflüge und Roadtrips erstellen, bei denen die KI einen Zeitplan generiert und die Zwischenstopps mit nummerierten Pins auf der Karte markiert. Diese Pläne können in Echtzeit angepasst, mit Freunden geteilt oder am Desktop in Google Docs exportiert werden

Personalisierte Ergebnisse

Die Antworten berücksichtigen persönliche Vorlieben, gespeicherte Orte oder frühere Suchanfragen. Sucht man beispielsweise nach einem Treffpunkt mit Freunden, schlägt Maps automatisch Orte vor, die den eigenen Präferenzen (wie z. B. veganem Essen) entsprechen.









„Know Before You Go“-Details

Vor oder während der Fahrt liefert die Funktion vorausschauende Echtzeit-Infos zur Route. Dazu gehören aktuelle Hinweise zum Wetter, zur Verkehrslage, zu möglichen Verzögerungen, Mautgebühren sowie Informationen zu Parkplätzen oder Ladestationen entlang der Strecke.

Intelligente Suche in eigenen Listen

Wer viele Orte gespeichert hat, muss diese nicht mehr manuell durchscrollen. Man kann Ask Maps gezielt danach durchsuchen lassen, zum Beispiel: „Welche Orte in meinen Listen haben in den nächsten 30 Minuten Platz für 5 Personen?“. Die KI gleicht die gespeicherte Liste dann mit der aktuellen Live-Verfügbarkeit der Standorte ab.

Agenten-Funktionen für Terminbuchungen

Die KI kann aktiv nach freien Terminen für lokale Dienstleistungen (wie Friseure, Autowerkstätten oder Tierpflege) suchen. Auf eine Anfrage wie „Finde einen Maniküre-Termin um 16 Uhr in der Nähe“ listet Ask Maps freie Zeitfenster lokaler Anbieter auf. Diese Termin-Funktion startet allerdings zunächst in den USA, bevor sie auf weitere Regionen ausgeweitet werden soll.

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