In zwei Tagen startet die Black Friday Woche bei Amazon die ihre Schatten schon jetzt mit einigen lohnenden Aktionen vorauswirft. Wer besonders viel und auch dauerhaft sparen möchte, kann sich jetzt noch rechtzeitig die Amazon Visa Kreditkarte sichern. Mit dieser erhaltet ihr zwei Prozent Cashback auf die Prime-Einkäufe, dauerhaftes Cashback bei jedem Einkauf und jetzt auch noch 10 Euro Startguthaben – und das vollkommen kostenlos.



Mittlerweile bieten viele Unternehmen und Plattformen eigene Kreditkarten an, denn diese werden klassischerweise nicht mehr von Banken ausgegeben, sondern von Partnern aus vielen Branchen. Auch bei Amazon könnt ihr euch eine eigene Kreditkarte sichern, die mit nur wenigen Klicks beantragt und sofort genutzt werden kann. Aber es geht natürlich nicht nur um das Amazon-Logo auf der Karte, sondern um die zahlreichen Vorteile.

Die Amazon Visa Kreditkarte wird euch vollkommen kostenlos angeboten, hat weder einen Startpreis noch eine monatliche Gebühr. Ihr erhaltet aktuell 10 Euro Startguthaben beim Abschluss der Kreditkarte, bekommt auf jeden Amazon-Einkauf 1 Prozent Cashback, auf jeden externen Einkauf 0,5 Prozent Cashback und bei den Prime Day-Aktionen sogar 2 Prozent Cashback. Es handelt sich bei der Kreditkarte um eine Visa-Karte aus dem Hause Open Bank, eine digitale Bank der Santander Gruppe.

Keine Jahresgebühr

10 Euro Startgutschrift

1 Prozent Cashback bei Amazon

0,5 Prozent Cashback bei allen Käufen

2 Prozent Cashback bei Prime-Aktionen

Flexible Rückzahlung

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Letzte Aktualisierung am 15.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Cashback für jeden Einkauf erhalten

Die Entscheidung für die Amazon Visa-Kreditkarte dürfte nicht schwer fallen, denn sie ist vollkommen kostenlos und an keine Bedingungen gebunden. Ihr könnt sie also auch abschließen und nur sehr sporadisch verwenden. Ich persönlich nutze die Karte seit bald zwei Jahren und bin aufgrund des kostenlosen Angebots, des Cashbacks in Form von Amazon-Guthaben sowie der komfortablen Integration in die Amazon-Umgebung sehr zufrieden.

Für Einkäufe bei Amazon gibt es sogar ein Prozent Cashback – und damit bei jedem Einkauf ein besseres Gefühl. Als Nur-Kreditkartenzahler wären das bei mir persönlich zwischen 10 und 20 Euro pro Monat – die ich ohnehin wiederum bei Amazon ausgeben würde. Die weiteren Vorteile bestehen aus einer flexiblen Rückzahlung, bis zu drei Monaten zinslosem Kredit für Amazon-Einkäufe sowie an ausgewählten Prime-Tagen gar 2 Prozent Cashback. Nutzt das, um zur anstehenden Amazon Black Friday Woche noch mehr zu sparen bzw. euer Guthabenkonto aufzuladen.

Sichert euch die Karte noch heute, damit ihr sie rechtzeitig zur Amazon Black Friday-Woche nutzen könnt.

» Alle Infos zur Amazon Visa-Kreditkarte

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Letzte Aktualisierung am 15.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.