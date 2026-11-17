Der KI-ChatBot Gemini führt über alle Anfragen, Antworten und Aufgaben ein genaues Protokoll, das sich auf mehreren Wegen abrufen lässt – das dürfte den meisten Nutzern bekannt sein. Jetzt hat man den Rollout neuer Optionen angekündigt, mit denen die Nutzer separat festlegen können, wie lange Konversationen gespeichert bleiben sollen und ob diese zum KI-Training verwendet werden dürfen.



In den Gemini-Einstellungen lässt sich im Datenschutz-Bereich festlegen, wie lange Aktivitäten und Konversationen gespeichert bleiben sollen, wobei man bisher auf eine Kombination aus zwei ganz unterschiedlichen Zwecken gesetzt hat. Bisher konnten die Nutzer festlegen, wie lange die Daten gespeichert bleiben und für interne Gemini-Trainingszwecke genutzt werden können. Wer seine Daten nicht zum Training freigeben wollte, musste diese bisher im kürzestmöglichen Zeitraum löschen.

Jetzt werden die Einstellungen angepasst und im Zuge dessen diese beiden Optionen gesplittet. Nach dem Rollout können die Nutzer einzeln festlegen, wie lange die Konversationen gespeichert bleiben sollen. Es lässt sich festlegen, „wie lange ihr Verlauf gespeichert“ wird, wobei die Standarddauer zwei Monate betragen sollen. Wer die automatische Löschung deaktiviert hat, kann alle Konversationen wohl auch weiterhin ewig behalten.

Die zweite Einstellung ermöglicht es, separat zu steuern, ob die Chat-Inhalte einschließlich Texte und Anhänge zum Trainieren der Gemini-Modelle verwendet werden. Das soll den Nutzern die Möglichkeit geben, die Historie zu behalten und gleichzeitig das Training zu unterbinden. Wenn die Option „Aktivität beibehalten“ derzeit deaktiviert ist, sind auch die beiden neuen Einstellungen deaktiviert. Die Änderungen werden in den kommenden Wochen eingeführt, und Google benachrichtigt die Nutzer per E-Mail.

Ich denke, dass man mit dieser neuen Aufteilung vor allem dem Datenschutz gerecht werden will. Gleichzeitig könnte man das KI-Training durch Nutzerdaten wohl deutlich hochfahren und bei Nachfrage auf die Möglichkeit zur Deaktivierung verweisen. Ähnlich, wie das in vielen Google-Produkten der Fall ist, wird man wohl auch diesmal Anreize schaffen, dass die Nutzer daran teilnehmen.

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