Suchmaschinenwerbung hat sich in wenigen Jahren von einer keywordgetriebenen Disziplin zu einem System entwickelt, in dem Algorithmen Gebote, Platzierungen und Anzeigentexte weitgehend selbst festlegen. Wer Google Ads verantwortet, steuert heute weniger einzelne Hebel und mehr die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Automatisierung arbeitet.

Automatisierung in Google Ads: Wo die Systeme ansetzen

Smart Bidding ist der älteste der drei Bausteine. Das System wertet bei jeder Auktion Signale wie Gerät, Standort, Uhrzeit und Suchanfrage aus und legt das Gebot in Echtzeit fest. Marketer wählen dabei nur noch das Ziel, etwa Conversions maximieren, Ziel-CPA oder Ziel-ROAS.

Performance Max geht einen Schritt weiter. Der Kampagnentyp spielt Anzeigen in Suche, YouTube, Display, Discover, Gmail und Maps aus, und zwar aus einer einzigen Kampagne heraus. Grundlage sind Asset-Gruppen aus Texten, Bildern und Videos, die das System selbst kombiniert. AI Max ergänzt klassische Suchkampagnen um erweiterte Suchbegriff-Zuordnung, automatisch angepasste Anzeigentexte und die Auswahl der passenden Zielseite. Es handelt sich also um eine Erweiterung bestehender Suchkampagnen und nicht um einen neuen Kampagnentyp.

Gerade bei der Einrichtung und der laufenden Kontrolle dieser Systeme holen sich viele Unternehmen externe Unterstützung. Eine SEA Agentur in Ulm kann zum Beispiel prüfen, ob Zielvorgaben, Budgets und Messung zusammenpassen, bevor die Automatisierung Geld ausgibt. Ebenso lässt sich klären, welche Kampagnen überhaupt genug Daten für eine automatisierte Gebotsstrategie liefern und wo klassische Steuerung weiterhin sinnvoller ist.

Datenqualität entscheidet über die Gebotsstrategie

Automatisierte Gebote sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie lernen. Fehlerhaftes oder lückenhaftes Conversion-Tracking führt dazu, dass der Algorithmus auf falsche Ereignisse optimiert. Typische Schwachstellen sind doppelt gezählte Conversions, nicht gewichtete Mikro-Conversions wie einfache Seitenaufrufe und fehlende Wertangaben.

Für Zielvorgaben wie Ziel-CPA gilt als Richtwert eine Historie von etwa 30 Conversions innerhalb von 30 Tagen. Kampagnen mit deutlich weniger Abschlüssen liefern dem System oft zu wenig Lerndaten, die Ausspielung schwankt dann stark. In der EU kommt der Einwilligungsstatus hinzu. Der Consent Mode v2 ist seit 2024 Voraussetzung dafür, dass Google Nutzersignale für Remarketing und Conversion-Messung verarbeiten darf. Erweiterte Conversions (Enhanced Conversions) gleichen einen Teil der Messlücken aus, indem gehashte Kundendaten den Abschlüssen zugeordnet werden.

Wer mehrere Conversion-Aktionen nutzt, sollte außerdem festlegen, welche davon als Primärziel in die Optimierung einfließen und welche nur zur Beobachtung dienen. Andernfalls optimiert die Gebotsstrategie auf Ereignisse, die für den Umsatz kaum eine Rolle spielen.

Aufgaben, die bei Menschen bleiben

Die Automatisierung kennt das Geschäft nicht. Sie weiß nicht, welche Anfrage später zum Auftrag wird oder welche Produkte hohe Margen haben. Diese Bewertung muss aus dem Unternehmen kommen, zum Beispiel über importierte Offline-Conversions oder Conversion-Werte, die Marge oder Lead-Qualität abbilden.

Auch folgende Aufgaben lassen sich nicht an den Algorithmus delegieren:

Zielvorgaben und Budgets festlegen, die zu Deckungsbeitrag und Kapazität passen

Ausschlüsse pflegen, etwa Marken- und Negativkeywords, die inzwischen auch für Performance Max zur Verfügung stehen

Assets entwickeln, die Angebot und Markenauftritt korrekt wiedergeben

Kanal- und Suchbegriffsberichte auswerten, um Streuverluste zu erkennen

Änderungen über Kampagnenexperimente testen, statt mehrere Stellschrauben gleichzeitig zu verändern

Zielseiten prüfen, da AI Max die Endseite automatisch wählen kann und diese zum Anzeigeninhalt passen muss

Prüfpunkte für bestehende Konten

Ein kurzer Check zeigt, ob ein Konto für automatisierte Kampagnen vorbereitet ist. Zuerst sollte klar sein, welche Conversions als Primärziele zählen und welche nur beobachtet werden. Danach lohnt der Blick in die Berichte zu Suchbegriffen und Kanälen, um zu sehen, wo das Budget tatsächlich landet. Schließlich sollte jede Automatisierungsfunktion mit einer Vergleichsgruppe laufen, damit sich ihr Beitrag messen lässt.

Wer diese Punkte dokumentiert und regelmäßig überprüft, behält die Kontrolle über Kampagnen, die zunehmend selbstständig arbeiten. Der nächste Schritt ist ein Audit des eigenen Kontos, bevor weitere KI-Funktionen aktiviert werden.