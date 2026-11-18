Google will den KI-ChatBot Gemini stark in die Richtung eines ständig verfügbaren KI-Assistenten ausbauen und geht dafür jetzt einen interessanten Schritt: Die zuvor nur im Rahmen eines teuren Abos verfügbare Funktion Gemini Tasks startet in den ersten Ländern kostenlos für alle Nutzer. Damit sollen sich komplexe Aufgaben direkt an Gemini delegieren und im Hintergrund ausführen lassen.



Für immer mehr Nutzer gehören KI-ChatBots und deren Fähigkeiten zum Alltag, doch die Verwendung von KI-Agenten dürfte zumindest im Privatbereich noch in der Nische stecken. Google will das ändern und hat schon vor einigen Wochen damit begonnen, Gemini Spark in die Gemini-App zu integrieren. Dadurch können Nutzer nicht nur Anfragen stellen, sondern auch Aufgaben weiterleiten, die vom KI-Agenten eigenständig im Hintergrund ausgeführt werden.

Bisher stand diese Funktion nur im Rahmen eines kostenpflichtigen KI-Abos zur Verfügung – es war mindestens Google AI Pro notwendig. Das weicht man jetzt deutlich auf und gibt allen Nutzern in ersten Ländern Zugriff auf den KI-Agenten. Zu diesen Ländern gehören die USA, Kanada, Australien, Indien, Japan und Südkorea – eine Ausweitung auf Europa ist in nächster Zeit sicherlich denkbar. Nutzer in diesen Ländern können die Aufgaben-Funktion auswählen und ihre Anweisung geben.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr euch einige Beispiele ansehen, die mit dem KI-Agenten innerhalb des ChatBot ausgeführt werden können. Der Umfang ist auch von der Region abhängig, aber es zeigt die Möglichkeiten und Unterschiede zwischen ChatBot und Agent.









Die Funktion zielt darauf ab, Zeit und Geld zu sparen. Gemini kann sich beispielsweise mit Nutzererlaubnis in Portale einloggen und Rechnungen analysieren (z. B. um herauszufinden, warum die Stromrechnung so hoch war). Ebenso kann die KI Produkte über Google Shopping suchen, Rabattcodes finden und den Kauf direkt per Google Pay abschließen. Der Nutzer muss am Ende nur noch den Kauf abnicken, während der Agent alles vorbeitet hat.

Die Tasks laufen über das neue Modell Gemini Hydrogen in isolierten virtuellen Maschinen (Sandboxing). Bei Unklarheiten oder vor Käufen bittet Gemini stets um Bestätigung. Laut Google ist der Vorteil dieser tiefen Integration, dass sensible Daten wie E-Mails, Kalender und Zahlungsarten die sichere Google-Umgebung nicht verlassen müssen. Damit spielt man die Stärken des eigenen Netzwerks erneut aus.

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