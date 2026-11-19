Google ist mit dem KI-Modell Gemini seit jeher auch im medialen Bereich unterwegs und erstellt darin nicht nur Bilder, Videos und Audio, sondern kann mittlerweile auch umfangreiche Welten generieren. Jetzt hat man das neue Gemini Genie 4 vorgestellt – einen KI-Weltgenerator, der interaktive digitale Welten bzw. Umgebungen generiert und den Realismus sowie die Konsistenz jetzt deutlich anhebt.



Die vierte Gemini-Generation wächst jetzt auch im medialen Bereich: Nach dem kürzlichen Start von Gemini Omni 1.2 Flash für den Videobereich legt man jetzt eine ganze Stufe höher nach. Die vierte Generation des KI-Weltgenerators unter dem Dach des nach wie vor als „Projekt Genie“ bezeichneten Modells startet. Mit Gemini Genie 4 lassen sich interaktive digitale Welten direkt im Browser erstellen und erkunden. Das Update bringt erstmals Zugang zu Genie 4, erweitert Genie 3, führt einen neuen KI-Agenten ein und startet eine Community-Galerie.

Genie 4 erhält jetzt eine Live-Steuerung und natives Audio: Das bislang realistischste Weltmodell von Google erlaubt es, eine laufende Simulation per Textbefehl in Echtzeit umzubauen – etwa das Wetter zu ändern, neue Figuren einzufügen oder die Handlung umzulenken. Erstmals wird dazu passendes Echtzeit-Audio direkt mitgeneriert, von Umgebungsgeräuschen bis hin zu Figurendialogen. Das soll dafür sorgen, dass die einzelnen Elemente der Welten noch besser miteinander verschmelzen.

Man hält außerdem an Genie 3 fest und bietet das ältere Modell für längere Durchläufe an: Jetzt bietet man bis zu 3 Minuten Erkundung pro Generierung (zuvor 60 Sekunden) sowie das Aneinanderhängen mehrerer Welten. Welten können direkt auf Basis von 360°-Panoramabildern erzeugt werden und es ermöglicht dynamische Änderungen per natürlicher Sprache während des Erkundens.









Neuer Genie Agent startet

Statt nur einen einzelnen Prompt einzugeben, lassen sich Welten nun im Gespräch entwerfen. Der Agent kombiniert Googles multimodale Modelle für Grafik und passenden Soundtrack. Während der Erkundung beobachtet Gemini das Geschehen auf dem Bildschirm, macht kontextbezogene Vorschläge für den weiteren Verlauf oder löst automatisch Ereignisse aus. Nutzer können eigene Welten veröffentlichen sowie kuratierte und fremde Welten erkunden oder deren Struktur, Soundtrack und Regeln nach eigenen Vorstellungen abwandeln (Remixen).

Zu den gezeigten Beispielen in dieser Community-Galerie zählen unter anderem Living Memory (persönliche Fotos als begehbare Räume), Dino Field Guide, Rock Paper Scissors (mit Gemini als Echtzeit-Schiedsrichter) sowie Kooperationen mit Kreativen wie Villa Giallo (mit BLVCKL!GHT) und The Life of Ants (mit Filmemacher Anand Gandhi). Im obigen Video könnt ihr sehen, was mit dem neuen Modell, dessen Fähigkeiten und der Community so alles möglich ist.

Gemini Genie 4 sowie das Update von Gemini Genie 3 stehen ab sofort berechtigten Google AI Ultra-Abonnenten zur Verfügung. Mitglieder von Google AI Pro können sich auf der Project-Genie-Website auf eine Warteliste setzen.

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