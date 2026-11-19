Google wirft derzeit mit neuen KI-Modellen um sich und legt auch heute wieder nach: Vor wenigen Stunden hat man das neue Gemini 4 Neon angekündigt, das die vierte Generation wohl endlich komplettieren soll. Die Rede ist von einem neuen KI-Modell, das Spitzenleistung auf Frontier-Niveau bringt und diese mit hoher Geschwindigkeit und Effizienz kombiniert. Man mag es kaum glauben, aber es ersetzt ein weiteres Modell, das erst im Oktober gestartet ist.



Die vierte Gemini-Generation bringt im Wochentakt neue KI-Modelle hervor und spätestens mit dem jetzigen Release wird es unübersichtlich: Google hat das neue Gemini 4 Neon angekündigt, das das erst Ende Oktober vorgestellte Gemini 4 Argon ersetzt. Ja, ersetzt, nicht ergänzt. Neon bildet die Brücke zwischen Gemini 4 Carbon (für besonders anspruchsvolle Langzeitprojekte) und Gemini 4 Hydrogen (für schnelle Alltagsaufgaben). Es balanciert tiefes Reasoning mit hoher Kosteneffizienz für häufige, komplexe Produktions-Workflows.

Gemini 4 Neon punktet laut Google vor allem mit seiner Balance aus hoher Intelligenz, Tempo und niedrigen Kosten. Es senkt die Ausgaben pro Aufgabe gegenüber Carbon um rund ein Drittel und arbeitet deutlich günstiger als vergleichbare Spitzenmodelle. Über vier „Thinking Levels“ lässt sich der Denkaufwand flexibel steuern, während das Kontextfenster von einer Million Tokens komplexe multimodale Daten aus Wirtschaft und Wissenschaft in einem Durchgang verarbeitet.

Besonders stark ist das Modell laut der Ankündigung in der Softwareentwicklung und bei langlaufenden Agenten-Workflows. Neon setzt gezielte Änderungen über mehrere Dateien hinweg um, steuert auf Wunsch parallele Subagenten und hält lange Sitzungen stabil zusammen. Im Alltag überzeugt zudem die hohe Steuerbarkeit: Korrekturen während einer laufenden Aufgabe übernimmt das Modell sauber und halluziniert dabei seltener als frühere Versionen.

Auch bei Sicherheit und Verlässlichkeit setzt Neon Maßstäbe. Die Cybersecurity-Variante findet, prüft und schließt Schwachstellen auf Spitzenniveau – zu rund der Hälfte der sonst üblichen Kosten. Gleichzeitig schützt das Modell zuverlässig vor Prompt-Injection-Angriffen, lehnt legitime Anfragen aber kaum noch fälschlicherweise ab und liefert in der Gemini-App schnelle, präzise Ergebnisse für mehrstufige Aufgaben.

Gemini 4 Neon startet jetzt für alle Nutzer, ist allerdings erst mit einem Abo bei Google AI Pro oder Google AI Ultra verfügbar. Außerdem steht es innerhalb von Google Antigravity, im Google AI Studio sowie in der Cyber-Umgebung zur Verfügung.

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