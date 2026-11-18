Heute Nacht beginnt die Amazon Black Friday Woche, die wieder Millionen von Artikeln mit starken Rabatten bieten wird – und wie üblich gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Reihe von Countdown-Aktionen. Im Rahmen dieser Aktionen könnt ihr euch jetzt den Amazon Fire TV Stick mit über 60 Prozent Rabatt sichern, wobei die Rabatte auf alle Varianten gelten.



Bei Amazon kann man es bis zum Black Friday wie üblich gar nicht abwarten und startet schon jetzt in die große Aktionswelle. Wir haben euch bereits die hohen Rabatte auf Pixel 11-Smartphones gezeigt, die euch unter anderem das Google Pixel 11 mit 30 Prozent Rabatt bringen und zusätzlich gibt es hohe Rabatte auf die Pixel Watch 5 und Pixel Buds. Aber auch außerhalb des Google Store gibt es schon jetzt starke Aktionen, die ihr mitnehmen könnt.

Jetzt hat Amazon die Preise für den hauseigenen Streaming-Stick gesenkt und bietet euch mindestens 50 Prozent Rabatt auf alle Sticks. So bekommt ihr den Amzon Fire TV Stick 4K Plus mit 56 Prozent Rabatt, den Amazon Fire TV Stick 4K Max mit 55 Prozent Rabatt und sogar ganze 66 Prozent Rabatt auf den Amazon Fire TV Stick HD. Das solltet ihr euch bei Bedarf nicht entgehen lassen.

Als Highlight dieser Serie bekommt ihr jetzt außerdem 50 Prozent Rabatt auf den Amazon Fire TV Cube, sodass ihr euch vollständig ausstatten könnt. Und wer noch den dazugehörigen Fernseher benötigt, kann sich schon jetzt 48 Prozent Rabatt auf Smart TVs mit Fire TV sichern. Schaut doch einfach mal bei den Aktionen vorbei.

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Letzte Aktualisierung am 15.11.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.