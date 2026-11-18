Selbst wenn man nicht im Gaming-Bereich aktiv ist oder regelmäßig zockt, kommt man in diesen Tagen an einem Thema nicht vorbei: GTA VI (Grand Theft Auto VI – Vice City). Das weiß man auch bei Google und startet in wenigen Stunden eine Aktion, die für Fans interessant sein könnte: Heute Nacht startet der YouTube 24 Stunden GTA VI Livestream, der mit viel YouTuber-Prominenz besetzt ist.



Der Hype um GTA VI kennt keine Grenzen mehr, das merkt man spätestens daran, dass selbst völlig fachfremde Medien in diesen Tagen virtuell nach Leonida bzw. Vice City schweifen und ausführlich über das kommende Action-Adventure berichten. Nach einer langjährigen Wartezeit ist es am morgigen 19. November endlich so weit: Rockstar Games öffnet die Schleusen und lässt hoffentlich alle interessieren Spieler bzw. Vorbesteller in die virtuelle Welt eintreten.

Dieses Event, man muss es aufgrund der Dimension wirklich so nennen, wird von zahlreichen Medien und auch YouTube-Kanälen begleitet, Fans wissen Bescheid. Doch diesmal geht es noch eine Stufe höher, denn diesmal veranstaltet YouTube selbst auf den offiziellen Kanälen zahlreiche Livestreams und Aktionen, in denen man den Start des Videospiels begleitet. Die Rede ist von einem 24-Stunden-Livestream, wobei wir allerdings noch nicht wissen, was in diesem genau passiert.

Der Livestream steht in mehreren Sprachen zur Verfügung, allerdings nicht in Deutsch. Weil aber auch deutsche YouTuber und Influencer zur YouTube-GTA-Party geladen sind, könnte es auch entsprechenden Content geben. Was genau passiert, wissen wir nicht. Ich gehe davon aus, dass man gemeinsam einen Countdown zelebriert, zuvor durch das mühsam aufgebaute Vice City in Florida spaziert und anschließend wohl hauptsächlich Lets Plays mit Live-Kommentaren zeigen wird.

Fraglich natürlich, ob dieser Livestream wirklich so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird, wie man sich das bei YouTube erhofft. Denn wer seit gefühlt einem Jahrzehnt auf das Spiel wartet, sich extra Urlaub nimmt (oder vom Arbeitgeber ohnehin freibekommt) und sich den Wecker für den Start stellt, wird wohl eher selbst vor der Konsole sitzen. Aber warten wir es mal ab…

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