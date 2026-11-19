Recht überraschend hat Google in dieser Woche den Start von Ask Google Maps in Deutschland und vielen weiteren Ländern angekündigt, der sowohl die Suchfunktion als auch die Recherche auf KI-Niveau bringt. Jetzt folgt das erste große Update nach der Erweiterung, das einen ganzen Schwung neuer Funktionen bringt. Diese sollen die Reiseplanung erleichtern, Ausflüge und auch tägliche Erledigungen rund um die Feiertage erleichtern.



Die Kartenplattform Google Maps hat einen riesigen Datenbestand, den man gerade bei ausführlicheren Recherchen entdecken und zu schätzen wissen kann – und jetzt soll dieser noch einfacher zugänglich sein. Mit dem großen Rollout von Ask Google Maps in Deutschland wird es jetzt möglich, umfangreiche Anfragen zu stellen, bei denen nicht nur Karteneinträge beachtet werden, sondern auch Zusatzinformationen, Bewertungen und vieles mehr.

Jetzt wird das erste große Update ausgerollt, das viele Neuerungen mitbringt, wie etwa die Erstellung und Anpassung von Reiseplänen, vorauseilende Tipps für die Routenplanung oder auch eine Terminsuche per KI-Agent. Außerdem sollen sich gespeicherte Listen sehr schnell durchsuchen lassen, um in den darin abgelegten Orten zu recherchieren. Schauen wir uns die Updates einmal im Einzelnen an.

Reisepläne erstellen und unterwegs anpassen

Mit Ask Maps lassen sich sowohl kurze Ausflüge als auch mehrtägige Roadtrips planen. Die App erstellt einen Tagesplan mit Tipps und nummerierten Markierungen auf der Karte, der geteilt oder am Desktop nach Google Docs exportiert werden kann. Unterwegs liefert der Plan (abrufbar über das „Itinerary“-Badge im Chatverlauf) Echtzeitinfos zu Verkehr, Öffnungszeiten und der aktuellen Stimmung („Vibe“) vor Ort. Zusätzliche Stopps – etwa für ein Mittagessen oder einen Aussichtspunkt – lassen sich spontan per Nachfrage einfügen.









„Know before you go“-Routentipps

Beim Aufrufen einer Wegbeschreibung zeigt Maps vorab praktische Hinweise zur Strecke an, darunter Park- und Lademöglichkeiten sowie aktuelle Informationen zu Wetter, möglichen Verzögerungen und Mautgebühren. Obwohl alle Informationen auch hierzulande zur Verfügung stehen, startet diese Funktion zunächst nur in den USA.

Terminsuche per KI-Agent

Über neue agentische Funktionen sucht Ask Maps online nach freien Terminen in Bereichen wie Beauty, Tierpflege, Auto- oder Hausreparaturen und kann dafür auch selbstständig bei lokalen Anbietern anrufen. Anschließend werden offene Zeitfenster in der Nähe zur Auswahl angezeigt.

Gespeicherte Listen durchsuchen

Ask Maps kann die eigenen gespeicherten Ortslisten durchsuchen und live die Verfügbarkeit prüfen – etwa um schnell herauszufinden, welches gespeicherte Restaurant in den nächsten 30 Minuten Platz für fünf Personen hat.

» Amazon Black Friday Deals! Die besten Aktionen für Google-Fans – hohe Rabatte auf Pixel 11, Watch 5, Buds

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 21.10.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.