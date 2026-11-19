Google schraubt immer wieder an den KI-Abos, die manchmal mit neuen Vorteilen bedacht werden, manchmal eingeschränkt oder in größerem Umfang umgebaut werden. Jetzt gibt es gute Nachrichten für einige Abonnenten der Google AI Abos, denn die immer weiter vorangetriebene Integration des YouTube-Abos geht den nächsten Schritt: Ab sofort ist auch das Familienpaket von YouTube Premium als kostenloser Vorteil enthalten.



Die beiden erfolgreichen Abo-Angebote Google One und YouTube Premium wachsen weiter zusammen: Schon seit längerer Zeit sind in den größeren Google One-Abos die Vorteile von YouTube Premium enthalten, allerdings eher in kleinerem Rahmen. Das Standard-Abo bringt die Lite-Version mit und erst in den teureren Google AI-Abos war YouTube Premium als Einzeltarif im Abo enthalten.

YouTube Premium Family kostenlos in Google AI Ultra

Jetzt macht man den nächsten großen Schritt für alle Abonnenten von Google AI Ultra: Statt wie bisher „nur“ das Einzel-Abo für YouTube Premium zu erhalten, gibt es jetzt das deutlich teurere YouTube Premium Family als kostenlosen Vorteil. Das bedeutet, dass nicht mehr nur der abonnierende Nutzer die YouTube Premium-Vorteile nutzen kann, sondern auch bis zu fünf weitere Familienmitglieder – genauso wie das bisher schon mit dem Gemini-Zugang und dem Speicherplatz der Fall ist.

Der monetäre Vorteil liegt bei weit über 10 Euro pro Monat, was bei einem Abo-Preis von mindestens 99,99 Euro pro Monat für Google AI Ultra dennoch sicherlich nichts ist, auf das viele Nutzer sofort aufspringen würden. Dennoch stärkt es die Attraktivität des Ultra-Abos, wenn die monatlichen Kosten für YouTube Premium Family in Höhe von mittlerweile 27,99 Euro wegfallen. Der Schritt erscheint auch logisch, denn bisher konnten zwar die Google One bzw. Google AI-Vorteile geteilt werden, der YouTube-Zugang aber nicht.

Mit YouTube Premium Family erhalten die Nutzer eine vollständig werbefreie Videoplattform, unbegrenzten kostenlosen Zugang zu YouTube Music Premium sowie einige zusätzliche Funktionen der Videoplattform. Das Ganze lässt sich mit der Familie teilen, wenn der Familien-Administrator der Google AI-Abonnent ist.

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