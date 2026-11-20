Es tut sich etwas auf den Homescreens bei Android, denn Google hat jetzt einigen wichtigen Apps neue Icons spendiert, die mutmaßlich bei vielen Nutzern prominent platziert sind: Nachdem die Designer vielen Office-Apps neue Icons mit leichtem Farbverlauf spendiert haben, gilt das jetzt auch für die eher systemnahen Apps mit den Grundfunktionen eines Smartphones: Neue Symbole für Google Telefon, Kontakte und Messages.



Mehrere Wochen nach der ersten Ankündigung und gar viele Monate nach dem Update der Standard-Apps aus dem Google-Universum gibt es jetzt Neues auf dem Homescreen: In diesen Tagen erstrahlen auf den Homescreens vieler Android-Nutzer neue App-Icons, die sich durch ihren Farbverlauf und die hellere Gestaltung doch deutlich von der bisherigen Darstellung abheben. Die Rede ist natürlich von den Apps, mit denen man in Verbindung bleiben kann.

Aktualisiert werden die Standard-Apps für die Kommunikation: Es gibt neue App-Symbole für Google Telefon, für Google Messages und Google Kontakte. Zuletzt hatten diese Apps vor allem durch tiefere Integrationen untereinander von sich reden gemacht, so wie etwa das Comeback der Kontakte in der Telefon-App. Mit den neuen Icons könnte sich dieses Kapitel erst einmal wieder schließen. Im Folgenden seht ihr die neuen Icons.

Die neuen Symbole sollen laut der Ankündigung jetzt schärfer und klarer als bisher sein, sodass sie besser auf den Homescreens erkennbar sind – wobei man sich wohl hauptsächlich auf farbenfrohe Hintergrundbilder bezieht, die das oftmals schwierig gestalten können. Unter anderem haben die Designer laut dem Einblick beispielsweise einen dezenten, aber klaren Farbverlauf mit gut lesbaren Kanten eingebaut. Außerdem wurden Krümmungen und Farbgebungen angepasst, um sie an die anderen Google-Apps sowie das Google-Logo selbst anzupassen.

An der Funktionalität der drei Apps ändert sich durch dieses visuelle Updates nichts, es gibt lediglich die neuen Symbole. Sie sollen ein eleganteres und einheitlicheres Erscheinungsbild auf den Homescreen der Nutzer bringen.

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