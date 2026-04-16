YouTube Premium jetzt zum halben Preis! Starke Aktion für viele Abonnenten von Google One ist gestartet

Google betreibt mit YouTube Premium und Google One zwei populäre Abo-Angebote, unter deren Nutzerbasis es sicherlich hohe Überschneidungen gibt. Jetzt hält man eine starke Aktion bereit, die viele Nutzer sicherlich gern mitnehmen werden: Es gibt YouTube Premium zum halben Preis für alle Nutzer, die über ein großes Google One-Abo verfügen. Hier findet ihr alle Infos.



Erst vor wenigen Tagen gab es einen Speicherplatz-Boost bei Google One und jetzt hält man schon wieder einen Vorteil für viele Abonnenten bereit, die etwas tiefer mit dem Google-Netzwerk verbunden sind. Viele Abonnenten von Google One werden in diesen Tagen per E-Mail informiert, dass sie ein Angebot nutzen können, das sehr interessant sein kann: Wer mindestens 2 TB Google One-Speicher hat, kann sich YouTube Premium ein Jahr zum halben Preis sichern.

Die Rahmenbedingungen der Aktion sind recht klar kommuniziert und wurden von Google auf Nachfrage bestätigt: Voraussetzung ist ein Google One-Abo ab 2 Terabyte. Der halbe Preis für YouTube Premium gilt nur für das Standardpaket und kann nicht für YouTube Premium Lite, Student oder das Familienpaket angewendet werden. Wer bereits ein Abo bei YouTube Premium besitzt, muss dieses zur Verwendung der Aktion kündigen und es über den Link in der E-Mail erneut abschließen.

Der halbe Preis für YouTube Premium gilt für ein Jahr, anschließend wandelt es sich in ein Standard-Abo zum Vollpreis um. Man weist außerdem darauf hin, dass bei einem Google One AI Ultra-Abo der Zugang zu YouTube Premium bereits inkludiert ist und dieses somit nicht zusätzlich abgeschlossen werden muss. Die Aktion gilt nur in wenigen Ländern, darunter Deutschland – aber nicht Österreich und Schweiz.

Dieses Angebot werden betroffene Nutzergruppen sicherlich gern mitnehmen. Pessimisten könnten die Angebote der letzten Tage aber auch als Vorzeichen dafür sehen, dass YouTube Premium teurer wird und Google One teurer wird bzw. schon bald mehr Speicherplatz benötigen könnte.

» Aktionsseite: Google One & YouTube Premium

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