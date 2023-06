Pixel Update: Googles große Update-Welle, neue Leaks zum Pixel 8, Überraschung beim Pixel Tablet und mehr

Eine weitere Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns auch in den vergangenen Tagen wieder viele interessante Themen rund um die Pixel-Smartphones und die weiteren Produkte beschert. Es gab viele größere Updates für alle Pixel-Geräte, viele neue Informationen zu den kommenden Pixel 8-Smartphones und endlich ist das Pixel Tablet erhältlich. Wir blicken wie gewohnt in unserem wöchentlichen Pixel Update auf die letzten sieben Tage zurück.



Die letzten Tage haben uns wieder sehr viele Informationen rund um die Pixel-Produkte gebracht, denn erneut wurden die beiden Pixel 8-Smartphones in mehreren Schritten geleakt, es gibt Ausblicke auf künftige Updates und natürlich den Rückblick auf das letztwöchige Update-Paket. Außerdem ist in dieser Woche das Pixel Tablet in den Verkauf gestartet, das noch einige Überraschungen bereithielt. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele Pixel-Updates werden ausgerollt

Mit etwas Verspätung, aber doch, wurden die großen Pixel-Updates für den Monat Juni ausgerollt. Und diese waren so umfangreich wie selten zuvor, denn es gab neben dem üblichen Sicherheitsupdate ein Pixel-Bulletin, ein Pixel Feature-Update, ein Pixel Feature Drop, den Release von Android 13 QPR3 und Nutzer der Pixel Watch sowie von Fitbit-Smartwatches durften sich ebenfalls freuen. Ein riesiges Paket, das noch dazu nur wenige Tage nach dem Release der dritten Android 14 Beta kam.

Wir zeigen euch alle Updates im schnellen Überblick und listen auf, welche Verbesserungen es in diesem Monat gegeben hat.

» Diese Pixel-Updates wurden ausgerollt









Pixel Feature Drops im Überblick

Das Pixel Feature Drop ist rein aus Neugier stets das meisterwartete Update und war auch im Juni 2023 nicht enttäuschend. Es war bereits das 14. Pixel Feature Drop und anlässlich des Rollouts blicken wir auf die gesamte Historie mit allen Verbesserungen zurück.

» Alle 14 Pixel Feature Drops im Rückblick

Alle Infos zu den Pixel 8-Smartphones

Die Pixel 8-Smartphones rücken immer näher, auch wenn sie noch mehr als drei Monate entfernt sind. Weil es in den letzten Wochen sehr viele Leaks gegeben hat, haben wir euch einen Überblick über die bis dato bekannten Informationen und Spezifikationen verschafft. Es ist schon sehr viel bekannt und in den letzten Tagen gab es noch weitere Leaks (siehe die folgenden Punkte in diesem Artikel).

» Alles was bisher über Pixel 8 und Pixel 8 Pro bekannt ist

Pixel-Fingerabdruckscanner optimieren

Der Pixel-Fingerabdruckscanner im Display funktioniert nicht ganz zuverlässig? Dafür gibt es einen einfachen Trick, der tatsächlich funktioniert: Reibt den Finger einmal an der Nase und durch die Hautfeuchtigkeit wird der Sensor es deutlich einfacher haben, euren Finger zu erkennen.

» Dieser Fingertrick optimiert euren Fingerabdruckscanner

Pixel Fold: Alle wichtigen Infos im Überblick

Das Pixel Fold geht in den nächsten Tagen in den Verkauf und wir haben euch alle Informationen, die nach der Präsentation bekannt geworden sind, übersichtlich zusammengefasst. Dabei gibt es sowohl Stärken als auch noch einige Schwächen der Geräte, die eure Kaufentscheidung in beide Richtungen beeinflussen könnte.

» Alle aktuellen Infos zum Pixel Fold

Pixel 8: Alle Infos zum Display

Die Pixel 8-Smartphones kommen in diesem Jahr mit etwas kleineren Displays als die Vorgänger. Ein neuer Leak verrät uns alle Details zu den Maßen, der Displaygröße, den Abrundungen rund um das Display und auch der Bildwiederholfrequenz. Google legt in allen Bereichen stark nach und bietet vor alle beim Pixel 8 Pro die Möglichkeit, einer nahezu stufenlosen FPS-Regulierung.

» Alle Informationen zu den Pixel 8-Displays

Pixel Camera Services bringen Funktionen in Drittanbieter-Apps

Mit den Pixel Camera Services lassen sich Googles Pixel-Tricks auch in anderen Apps abseits der Pixel Kamera nutzen. Jetzt hat das Framework das erste Update seit langer Zeit erhalten und legt in puncto Nachtsicht nach.

» Das steckt im Update für die Pixel Camera Services









Pixel Tablet ist jetzt im Verkauf

Das Pixel Tablet ist seit Dienstag im Verkauf und kann bei allen großen Händlern bestellt oder direkt mitgenommen werden. Zum Verkaufsstart haben wir euch alle Informationen und natürlich auch Preise und Bezugsquellen zusammengefasst.

» Pixel Tablet ab sofort erhältlich: Alle Infos und Preise

Pixel 7a enthält wohl modifizierten Tensor-Chip

Das Pixel 7a ist dem Pixel 7 sehr ähnlich und verbaut den gleichen Tensor G2-SoC – dachten wir zumindest bisher. Doch wie jetzt bekannt wurde, gibt es Änderungen am Hüllendesign, mit denen sich die Produktionskosten reduzieren lassen – was beim Budget-Smartphone sehr wichtig ist. Allerdings könnte das in einigen Fällen zu Hitzeproblemen führen.

» Pixel 7a bringt modifizierten Tensor-Soc

Pixel 8 und Pixel 8 Pro, das sind die Farben

Die Pixel 8-Smartphones werden in je vier Farben angeboten und kommen in insgesamt sechs verschiedenen Farbtönen. Schon jetzt sind die Farben bekannt geworden und Google hat wohl wieder einen guten Job darin gemacht, eine interessante Auswahl anzubieten.

» In diesen acht Farben sollen die Pixel 8-Smartphones erhältlich sein

Pixel Tablet: Tastatur und Eingabestift kommen

Das Pixel Tablet soll schon bald Zubehör in Form einer Tastatur und eines Eingabestifts erhalten, das ist seit einigen Wochen bekannt. Jetzt haben sich diese Informationen an offizieller Stelle bestätigt und es gilt somit als belegt, dass das Eingabe-Zubehör schon recht bald erscheinen kann.

» Neues Pixel Tablet-Zubehör kommt bald

Pixel Watch verbessert Bedtime-Modus

Sowohl die Pixel Watch als auch die Android-Smartphones enthalten einen Bedtime-Modus, bisher wurden diese allerdings nicht untereinander synchronisiert. Das ändert sich in Kürze, denn in einer Ankündigung heißt es, dass man diese Synchronisierung der Uhrzeiten als Komfort-Funktion anbieten will.

» Schlafmodus zwischen Smartphone und Pixel Watch wird synchronisiert









Pixel Tablet enthält Stifthalter

Das ist eine Überraschung: Das Pixel Tablet bringt zwar selbst keinen Eingabestift mit, enthält aber dennoch einen magnetischen Stifthalter. Dieser befindet sich auf der Rückseite des Geräts und ermöglicht es, dass ein Eingabestift an Ort und Stelle gehalten wird. Ein praktisches Goodie, das auch zeigt, dass Google in Kürze einen eigenen Stift auf den Markt bringt (siehe oben), der sich dann wohl ebenfalls an dieser Stelle befestigen lassen wird.

» So funktioniert der Pixel Tablet Stifthalter

Pixel-Geräte strecken keine Apps

Pixel Tablet und Pixel Fold führen neue Displayformen ein, doch diese werden noch nicht von allen Apps genutzt. Jetzt zeigt sich, dass viele Apps, die keine Anpassungen vorgenommen haben – die von Google seit mehreren Jahren ermöglicht werden – in einem kleineren Fenster ausgeführt werden. Das sieht nicht schön aus, ist aber in puncto Usability besser als das Strecken der Oberfläche.

» Pixel Tablet und Pixel Fold nutzen nicht immer die volle Displaygröße

