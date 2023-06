Pixel Tablet: Googles neues Smart Display-Tablet ist ab heute erhältlich – kann jetzt bestellt werden (alle Infos)

Google hat vor über einem Monat das Pixel Tablet vorgestellt, das nicht nur Googles Neueinstieg in den Tablet-Bereich markieren, sondern die Android-Tablets in die nächste Generation bringen soll. Nach einen kurzen Wartezeit ist der Mix aus Tablet und Smart Display ab heute bei ersten deutschen Händlern erhältlich und muss somit nicht mehr vorbestellt werden. Darauf dürften viele Interessierte gewartet haben.



Das erste Pixel Tablet seit längerer Zeit ist endlich offiziell da! Google hat das Gerät Anfang Mai nach langer Wartezeit vorgestellt, bei dem es sich in der Einzelvariante um ein normales Tablet mit Android-Betriebssystem handelt. Packt man dann den Standfuß Pixel Tablet Stand aus, der sich ebenfalls im Karton befindet, geht es in die nächste Geräte-Kategorie: Das Tablet lässt sich auf diesem aufladen und verwandelt sich sowohl äußerlich als auch in puncto Standby-Oberfläche in ein Smart Display.

Dieser Mix aus Tablet und Smart Display ist es, mit dem Google in der ersten Generation punkten will. Denn abseits dessen handelt es sich um ein normales Tablet ohne echtes Alleinstellungsmerkmal, für das man aber schon mit mehrjährigem Vorlauf das gesamte Android-Ökosystem optimiert hat. Denn sowohl Android als auch die wichtigsten Google-Apps sowie die App-Richtlinien wurden auf Tablets vorbereitet bzw. für diese Geräte umgestellt. Und somit kann das Gerät auch den gesamten Android-Tablet-Markt in Schwung bringen.

Google hat das Tablet am heutigen 20. Juni zu einem Preis von 679 Euro (128 GB) bzw. 799 Euro (256 GB) in den Verkauf gebracht. Wer einen weiteren Standfuß benötigt, etwa um das Smart Display abwechseln in mehreren Räumen zu nutzen, muss weitere 149 Euro einplanen. Eine Schutzhülle inklusive eigenem Standfuß verkauft euch der Google Store ab 99 Euro. Bei ersten Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn und auch im Google Store könnt ihr es jetzt bestellen.

Display: 10,95 Zoll mit 2560 x 1600 Pixel

SoC: Tensor G2

Speicher: 128 / 256 Gigabyte

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte Samsung LPDDR5 RAM

Kamera: Tablet-üblich, eine vorn und eine hinten; Kamerashutter hinten

Farben: Hazel, Porcelain (nur 256 GB)

Sicherheit: Fingerabdruckleser an der Seite

Weiteres: Integrierter Chromecast-Empfänger, Bluetooth, Wifi, UWB, möglicherweise Stifteingabe

Betriebssystem: Android 13 QPR3

Verkaufspreis: 679 Euro (128 GB) oder 799 Euro (256 GB) inklusive Tablet Stand. Dock einzeln für 149 Euro

Das Pixel Tablet hat außerdem einen integrierten Chromecast-Empfänger, sodass ihr auf diesen beliebige Medien übertragen und abspielen könnt.

Google hat sich für den Neueinstieg in den Tablet-Markt durch die Verknüpfung mit Smart Displays etwas überlegt – aber wird das reichen? Im ersten Teaser, den man vor mittlerweile einem Jahr veröffentlicht hat, war die Rede von einem „next generation“-Gerät und nicht wenige Leaker gingen von zwei Geräten aus. Ein günstiges Pixel Tablet und ein Pixel Tablet Pro. Für die erste Generation erhalten wir einen Mix aus beidem, nur leider hat man die Preisschilder vertauscht.

Für die Android-Welt ist ein Google-Tablet sicherlich ein Segen, denn erst dadurch hat man viele Apps und die gesamte Android-Oberfläche deutlicher und durchdachter als bisher für Tablets optimiert.

