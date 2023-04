Google Play Games für Windows: Jetzt in Deutschland verfügbar – so lässt es sich herunterladen und nutzen

Google hatte vor weit über einem Jahr angekündigt, die Plattform Google Play Games auf Computer zu bringen und die Nutzung der Android-Spiele unter Windows zu ermöglichen. Nach einem Testlauf in ausgewählten Ländern ist in dieser Woche der inoffizielle Startschuss für Deutschland gegeben worden. Wir zeigen euch, wie ihr die App herunterladen und eventuell die Anforderungen der App etwas senken könnt. Google hat dafür eine einfache Möglichkeit geschaffen.



Zwar hat man Stadia aufgegeben, aber mit Google Play Games hat Google noch eine in einer ähnlichen Branche aktive Plattform. Seit dem vergangenen Jahr versucht Google, Play Games zu Windows zu bringen und damit die Tür für den vollwertigen Play Store zu öffnen. Offiziell steht die Plattform noch nicht in Deutschland zur Verfügung und auch die bisher in Stein gemeißelten Systemanforderungen sind nicht von allen Nutzern zu erfüllen.

Die Nicht-Verfügbarkeit in Deutschland soll offiziell im Frühjahr enden und seit wenigen Tagen ist der Play Games Store verfügbar, wurde bisher aber nicht offiziell angekündigt. Schon jetzt bietet man auch deutschen Nutzern den Download an und installiert die Anwendung in deutscher Sprache. Alles was ihr dafür tun müsst, ist diese App mit diesem Link über einen Windows-Browser aufzurufen und herunterzuladen. Öffnet ihr die Seite, wird aus dem „Installieren“-Button der Button „Auf Windows installieren“. Klickt drauf und es wird der Download des Google Play Games Installers gestartet, der sehr schlank ist. Öffnet diesen Installer und innerhalb von ein bis zwei Minuten wird die App vollständig heruntergeladen und installiert.

Doch schon beim Start stoßt ihr auf ein Hindernis, denn die Systemanforderungen sind für die meisten Geräte zu hoch. Zwar unterstützt man mittlerweile die wichtigsten CPUs und GPUs, aber die Voraussetzung von mindestens vier Kernen (besser acht) sowie mindestens 10 GB freier Speicherplatz (vorher sogar 20 GB) sind dann für einfache Android-Spiele vielleicht doch etwas zu viel des Guten. Es erfordert nur wenige Schritte und Sekunden, schon lässt sich Play Games unter Windows installieren.









So könnt ihr die Systemvoraussetzungen ignorieren

Gebt „Umgebungsvariablen“ in der Windows-Suchleiste ein Öffnet das entsprechende Dialogfeld mit der Auflistung der Variablen Klickt auf NEU Erstellt jetzt die Variable „GOOGLE_PLAY_GAMES_SUPPRESS_COMPATIBILITY_CHECK“ mit dem Wert „true“ Jetzt alle Fenster durch Bestätigen schließen

Bei mir hat die Installation ohne Probleme funktioniert, Zocken ging aber leider nicht. Es wird gemeldet, dass mein Google-Konto noch nicht für die Play Games Beta freigeschaltet ist – da hilft leider auch kein VPN. Dazu muss man sagen, dass ich in Österreich wohne und den möglichen Start in Deutschland somit ohnehin nicht nutzen kann, aber ihr könnt euer Glück probieren. Es soll aber einen Workaround geben: Wenn ihr wirklich zocken wollt, könnt ihr eure Landesversion im Play Store auf US-Englisch umstellen. Beachtet bitte, dass diese Änderung nur einmal pro Jahr möglich ist!

Es ist ein interessanter Wettlauf zwischen Google und Microsoft, die beide mit ganz unterschiedlichen Konzepten daran arbeiten, die Android-Apps auf den Desktop zu bringen. Daher werden sich wohl auch beide nicht zu lange Zeit lassen, um das möglichst schnell umzusetzen.