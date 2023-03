Cloudgaming: Google hat nicht nur Stadia eingestellt – auch das Business-Angebot wurde geschlossen

Googles Spieleplattform Stadia ist Geschichte und damit auch der bisher größte Gaming-Anlauf in der Geschichte des Unternehmens – doch wie umfassend war der damalige Ausstieg? Erst jetzt wurde bekannt, was zuvor bereits spekuliert, aber noch nicht belegt wurde: Auch das Business-Angebot Immersive Stream for Games wurde mit Stadia eingestellt und somit ein eigentlich sehr vielversprechendes Projekt.



Über Stadia schwebte von Beginn an ein Damokles-Schwert, woran Google aufgrund des eigenen schlechten Rufs nicht ganz unschuldig war – und bekanntlich haben alle Spötter drei Jahre später recht behalten. Etwa ein Jahr nach dem Start von Stadia gab es erste Auflösungserscheinungen mit der schnellen Schliessung der Games Studios, doch man hatte dies damals mit einem erweiterten Fokus begründet. Mit dem neuen Angebot Immersive Stream for Games sollte die Stadia-Technologie vielen anderen Unternehmen in der Branche zugänglich gemacht werden.

Immersive Stream for Games war praktisch das Cloud-Angebot hinter Stadia, das es externen Entwicklern bzw. großen Kunden ermöglichte, Spiele in die Cloud zu bringen und Gamern anzubieten. Die starke Stadia-Infrastruktur begeisterte vom ersten bis zum letzten Tag und so war das Angebot rein technisch eigentlich recht attraktiv. Für einige Zeit wurde dieses Produkt sogar als Lebensversicherung für Stadia gesehen – auch von mir. Denn die Cloud ist für Google ein wichtiges Geschäftsfeld und Stadia wäre das Aushängeschild gewesen, das noch dazu gemeinsam mit diesem Produkt die Infrastruktur-Kosten teilen und somit deutlich herunterfahren könnte.

Doch es kam anders, denn offenbar ist es Google nicht gelungen, Partner für dieses Projekt zu begeistern. Die Nutzung von Immersive Stream war eher die Ausnahme und kam sogar nur für „Werbespiele“ zum Einsatz. Einen echten großen Titel oder Partner konnte man nie gewinnen, wobei die Gründe dafür völlig unklar sind. Kein guter Vertrieb, zu hohe Preise oder einfach die Sorge potenzieller Partner vor einer baldigen Einstellung? Wir wissen es nicht.









Wie jetzt bekannt wurde, ist gleichzeitig mit Stadia auch das Projekt Immersive Stream for Games gestorben. Denn die beiden Produkte waren intern so eng miteinander verwoben, dass man das Cloud-Angebot wohl nicht aufrechterhalten konnte. Man kann darüber philosophieren, ob Stadia das Cloud-Angebot mitgerissen oder das Cloud-Angebot Stadia in den Abgrund gezogen hat, aber schlussendlich spielt das keine Rolle mehr. Google ist es nicht gelungen, die Masse der Nutzer, Entwickler und Unternehmen von der hervorragenden Stadia-Technologie zu überzeugen.

Wie gering die Reichweite von Stadia tatsächlich war, haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel gezeigt.

» KI in allen Google-Produkten: Alle großen Plattformen und Apps werden jetzt auf generative KI getrimmt (Bericht)

