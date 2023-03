Android: Google zieht Booster-Apps den Stecker – ab Android 14 werden diese wohl stark eingeschränkt

Im Google Play Store gibt es viele Android-Apps, die wahre Wunder bewirken und den Nutzern in nur wenigen Schritten mehr Leistung, eine längere Akkulaufzeit und weitere Optimierungen versprechen – wir kennen sie doch alle. Die allermeisten Versprechen können nicht oder nur sehr kurzzeitig eingehalten werden, sodass Google dem Ganzen mit Android 14 wohl einen gewaltigen Riegel vorschieben wird.



Apps, die mehr Leistung versprechen, gibt es seit Jahrzehnten. Früher wurden Windows-Computer geboostert (oftmals auf Heft-CDs) und heute sind es eben die Android-Smartphones. Auf dem Smartphone beruht der „Trick“ darauf, dass Hintergrund-Apps geschlossen werden und sind somit sehr kurzzeitig vielleicht ein minimaler Gewinn entsteht. In den allermeisten Fällen sorgt das aber für mehr Probleme und schon nach wenigen Minuten ist der Effekt nicht verflogen, sondern zum Teil sogar umgekehrt.

Google dürfte daher mit Android 14 die Möglichkeiten solcher Wunder-Apps deutlich einschränken. Mit der Android 14 Developer Preview 2 ist es Apps nicht mehr möglich, Hintergrund-Aktivitäten anderer Apps zu beenden. Benötigen Apps eine solche Berechtigung, muss diese wohl begründet werden. Auch die Versprechen im Play Store werden unter die Lupe genommen und verwirrende oder schlicht falsche Aussagen in Zukunft nicht mehr geduldet. Damit dürfte man den zahlreichen Booster-Apps gehörig Wind aus den Segeln nehmen. Gut möglich, dass Google im Gegenzug die seit vielen Jahren in Android enthaltenen Funktionen zur Leistungssteigerung deutlicher hervorhebt, so wie es einige Smartphone-Hersteller tun.

Auszug aus den Play Store-Richtlinien:

Es ist nicht möglich, dass eine Drittanbieteranwendung den Speicher, die Leistung oder das thermische Verhalten eines Android-Geräts verbessert. Stellen Sie sicher, dass Ihre App den Richtlinien von Google Play zum Schutz vor irreführenden Behauptungen entspricht.

Das ist sicherlich der richtige Ansatz. Wer von unseren Lesern der „Computer-Experte in der Familie“ ist, der dürfte sehr genau wissen, dass solche Anwendungen oftmals der Ausgangspunkt dafür sind, dass die eigenen Dienste überhaupt erst benötigt werden. Am Smartphone nicht ganz so schlimm wie am Computer, aber dennoch muss man so etwas nicht weiter unterstützen…

