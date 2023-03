Pixel Launcher: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 14 Developer Preview 2 (Screenshots)

Mit der zweiten Android 14 Developer Preview bringt Google auch in dieser Ausgabe viele Neuerungen in das kommende Betriebssystem. Aber nicht nur auf Betriebssystem-Ebene tut sich etwas, sondern auch an der Oberfläche wurden erste Änderungen und neue Funktionen entdeckt. Hier findet ihr die wichtigsten Neuerungen rund um den Pixel Launcher im Überblick.



Der Pixel Launcher ist untrennbar mit den Pixel-Smartphones verbunden und gilt mit seiner absichtlichen Simplizität als einer der populärsten Launcher am Markt. Updates gibt es allerdings nur selten und echte neue Features noch seltener, meist rund um den Release einer neuen Android-Version herum. Oftmals zeigen sich diese Neuerungen erst in der Beta, doch schon jetzt tauchen in der zweiten Entwicklervorschau Neuerungen auf, die wir in diesem Artikel kurz zusammenfassen.

Einzeiliges ‚auf einen Blick‘-Widget

Das ‚auf einen Blick‘-Widget ist eine der auffälligsten Besonderheiten des Pixel Launcher. Auch wenn es dieses längst für andere Launcher gibt, ist es doch fest mit diesem verbunden. An dieser Stelle finden sich immer mehr Benachrichtigungen in den unterschiedlichsten Bereichen, die etwas Platz gut vertragen könnten. Dennoch testet man nun ein einzeiliges Widget, das alle Infos in einen kleineren Bereich bringt. Vielleicht ein Testlauf für breitere Displays in Form von Foldables oder Tablets.

Vermutlich ist das eine optionale Variante oder greift nur bei bestimmten Dingen. Am Beispiel des Wetters ist die zweizeilige Nutzung tatsächlich nicht wirklich sinnvoll und enthält somit viel freien Platz neben dem eigentlich Inhalt, der aufgrund der Widget-Größe nicht genutzt werden kann.









Wallpaper-Generator

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass Google den Pixel-Smartphones einen KI-basierten Wallpaper-Generator spendieren will und mit Android 14 gibt es wohl die ersten Vorbereitungen in diese Richtung – wenn auch deutlich bescheidener. Nutzer können im Wallpaper-Generator ein Emoji, ein Muster sowie eine Grundfarbe auswählen und erhalten basierend darauf ein fertiges Wallpaper. Es ist gut möglich, dass man das erst einmal in dieser Form für Android 14-Nutzer ausrollt und für Pixel-Nutzer um die KI-Funktion erweitert.

Ich gehe davon aus, dass man den echten KI-Bildgenerator erst auf einem neuen Pixel-Smartphone präsentieren und das Feature für einige Zeit exklusiv halten wird. Wir haben euch bereits Googles drei Bildgeneratoren vorgestellt, die dafür zum Einsatz kommen könnten.

Monochrome Farbgebung

In den Design-Einstellungen gibt es zusätzlich zu den „farbigen Farben“ jetzt auch Monochrom zur Auswahl, das die gesamten Oberflächen in einen entsprechenden Ton taucht. Grundsätzlich ist das Design zwar tief in Android verankert, aber jeder Smartphone-Hersteller hat längst seine eigene Geschmacksrichtung, sodass es möglicherweise erst einmal ein Pixel Launcher-exklusives Feature bleiben wird.









Schnelles Keyboard im App Drawer

Eine kleine, aber feine Neuerung im App Drawer: Wenn genügend Fläche zur Verfügung steht, öffnen sich App Drawer und das Keyboard jetzt in einer einzelnen Animation zur gleichen Zeit. Dadurch können Nutzer die gewünschte App auf der Liste aussuchen oder auch direkt durch Tippen filtern. Bisher ist dafür je nach Konfiguration ein erneuter Tap auf die Suchleiste notwendig oder das Keyboard wird erst nach dem App Drawer ausgeklappt. Diese gemeinsame Animation sieht schick aus und bringt auch gefühlt mehr Geschwindigkeit.

