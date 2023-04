GMail: So wird die Künstliche Intelligenz Mails schreiben und verbessern – eine neue Ära bricht an (Screenshots)

Im Zuge einer großen KI-Offensive soll an vielen Stellen von Google Workspace eine generative Künstliche Intelligenz einziehen, die den Nutzern bei der Erstellung von Inhalten unter die Arme greift. Jetzt gibt es interessante Einblicke in die zukünftige KI-Nutzung bei GMail, die bisher nur in einem gezeigt wurde. GMail soll den Nutzern dabei helfen, verfasste E-Mails zu verbessern oder gleich vollständig selbst zu schreiben.



Wir haben euch vor einigen Tagen gezeigt, wie die Künstliche Intelligenz eine neue Ära für Google Workspace starten soll, zu dem auch das bekannte GMail gehört. In einem kurzen Teaser hatte man drei Kernfunktionen gezeigt, die schon bald von der Künstlichen Intelligenz übernommen werden sollen: Das eigenständige Verfassen von E-Mails, das Verbessern bereits verfasster E-Mails sowie die Zusammenfassung einer längeren Konversation. Zwei dieser drei Funktionen zeigen sich jetzt.

Bei 9to5Google ist es gelungen, die ersten Anzeichen auf diese Funktionen zu aktivieren und zum Teil auch schon zu nutzen. So wird es in GMail offenbar einen neuen Button im Compose-Fenster geben, der beim Schreiben solcher E-Mails unterstützen soll. Ein Floating Action Button mit der Aufschrift „Help me Write“ verbessert den bestehenden Text oder fragt danach, welchen Inhalt die E-Mail haben soll. In beiden Fällen wird die KI einen fertigen Text generieren, den man mit etwas blindem Vertrauen direkt absenden könnte.

Auf obigen Screenshots sowie den folgenden Bildern könnt ihr die KI im Einsatz sehen.

















Es ist zu erwarten, dass man diese Funktionen schon in den nächsten Wochen für erste Nutzer freischalten wird, eventuell in einem ähnlichen Testlauf wie der Zugang zum KI-ChatBot Bard. Spätestens zur Google I/O am 10. Mai dürfte der Startschuss fallen und in weiterer Folge ein Ausblick auf weitere Funktionen gegeben werden, die man für GMail plant. Im obigen Video könnt ihr die vor wenigen Tagen veröffentlichte Workspace-Ankündigung mit einigen Teasern sehen. Darunter auch die drei GMail-Features.

Wer viele E-Mails schreibt, wird diese Funktion sicherlich zu schätzen wissen. Persönlich bin ich davon aber nicht überzeugt und würde es wohl auch nicht nutzen. Denn von einer KI geschrieben private E-Mails sind genauso persönlich wie eine vorausgefüllte Geschenkkarte und im Business-Bereich sollte man ebenfalls genau wissen, was da eigentlich unter dem eigenen Namen versendet wird. Aber das sieht sicherlich jeder anders.

[9to5Google]