Pixel Update: Leaks zeigen neue Pixel-Produkte, einige Probleme, Ausblick auf Pixel Feature Drop und mehr

Die nächste Pixel-Woche geht zu Ende und hat uns auch diesmal wieder viele interessante News rund um die Pixel-Smartphones und die verwandten Pixel-Produkte gebracht. Die Woche hat zwar ärgerlich begonnen und endet auch mit einem kleinen Problemchen, brachte aber auch Ausblicke auf kommende Geräte und die ersten Updates. In unserem wöchentlich Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage zurück und fassen diese in einem schnellen Überblick zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns Ausblicke auf die kommenden Produkte Pixel 7a und Pixel Fold gebracht, begann und endete leider mit Problemen, aber hielt auch Informationen zu kommenden Updates bereit. Nutzer der Pixel Buds durften sich außerdem über ein längere Zeit angekündigtes Update freuen und auch Android 14 wirft seine Schatten für den Pixel Launcher voraus. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 7a – alle Infos

In ziemlich genau zwei Monaten, zur Google I/O, dürfte Google das Pixel 7a präsentieren und hoffentlich kurz darauf auf den Markt bringen. Das Budget-Smartphone hat mit dem erfolgreichen Pixel 6a und den noch erfolgreicheren Pixel 7-Smartphones sehr große Fußstapfen, in die man treten muss. Schon jetzt sind viele Informationen zum Smartphone bekannt, das Google unbedingt zum Erfolg führen will. Tatsächlich wissen wir bereits, dass es im nächsten Jahr planmäßig kein Pixel 8a geben und das Pixel 7a für zwei Jahre verkauft werden soll.

Hier findet ihr alle Infos zum Gerät, in das sicherlich auch viele Nutzer große Hoffnungen legen und auf noch günstigere Pixel 7-Funktionen hoffen.

» Alle bisher bekannten Infos zum Pixel 7a









YouTube-Video lässt Pixel 7 abstürzen

Ein kurioser Fall, der von Google bestätigt, aber nicht erklärt wurde: Beim Abspielen eines bestimmten YouTube-Videos stürzt die YouTube-App und das Betriebssystem ab. In den meisten Fällen startet das Pixel 7, zum Teil auch Pixel 6 und Pixel 6a, neu. Betroffen ist nach aktuellem Kenntnisstand nur ein einziges Video, wenn dieses in der YouTube-App abgespielt wird. Was an dem Video besonders ist, lässt sich nur spekulieren. Viele Möglichkeiten findet ihr im folgenden Artikel.

» Einfaches YouTube-Video lässt Pixel 7-Smartphones abstürzen

Pixel Watch lässt Nutzer länger schlafen

Wer sich auf den Pixel Watch Wecker verlässt, ist verlassen. Denn derzeit berichten viele Nutzer davon, dass dieser bis zu zehn Minuten später läutet als vom Nutzer eingestellt. In wenigen Fällen ist es wohl auch umgekehrt, sodass sich der Wecker schon vorher meldet. Ob zehn Minuten viel sind, hängt natürlich ganz vom eigenen Stresslevel beim Aufstehen und der Selbst-Organisation ab. Hoffen wir, dass Google das Problem bald behebt. Über die Gründe gibt es bisher nur Spekulationen.

» Pixel Watch hat derzeit Wecker-Probleme

Pixel Feature Drop ist verspätet

Eigentlich hätte Montag der große Tag des Pixel Feature Drop sein sollen, das auch Android 13 QPR2 mitbringt. Doch daraus ist leider nichts geworden, denn Google hat das Update nicht veröffentlicht. Es gibt keine Begründung und somit auch keine Information darüber, wann man das Update nachreichen möchte. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine Woche verschiebt und kommenden Montag ausgerollt wird.

» Google verzögert das Pixel Feature Drop

Das bringt das neue Pixel Feature Drop

Das Pixel Feature Drop ist verspätet, genauso wie der Changelog. Aber was ist denn überhaupt im großen Update-Paket enthalten? Offiziell ist das bisher nicht bekannt, aber dank eines Leaks haben wir mittlerweile eine offiziell an Partner versendete Liste mit geplanten Verbesserungen.

» Das soll im neuen Pixel Feature Drop enthalten sein









Pixel Buds Pro erhalten dynamisches Spatial Audio

Das Pixel Feature Drop mag auf sich warten lassen, aber für Besitzer der Pixel Buds Pro ist das nur halb so schlimm. Denn diese erhalten schon jetzt das Update für das dynamische Spatial Audio. Dabei handelt es sich um eine Erweiterung des vorherigen Updates, das zusätzlich auf die Kopfbewegungen reagiert. Dadurch ist es möglich, den Geräuschen durch Kopfbewegungen zu folgen und somit einen noch realistischeren Eindruck vom gesamten Audiostreaming zu bekommen.

» Dynamisches Spatial Audio für Pixel Buds Pro wird ausgerollt

Pixel Fold erstmals zu sehen

Wir erwarten das Pixel Fold erst für Herbst dieses Jahres, doch schon jetzt ist es erstmals in der Öffentlichkeit aufgetaucht. Ein Nutzer will das Smartphone tatsächlich in den Händen eines Fahrgasts der New Yorker U-Bahn gesehen haben und hat direkt Fotos geschossen. Auf den Fotos ist das Gerät nicht zweifelsfrei zu erkennen, doch die Story wirkt plausibel und auch der Zeitpunkt dieser halböffentlichen Tests wäre bei einer ganz neuen Geräteklasse nicht unbedingt überraschend.

Im Beitrag findet ihr alle Bilder sowie weitere Argumente für die Echtheit der Fotos.

» Hier ist das Pixel Fold erstmals in der Öffentlichkeit zu sehen

Die wichtigsten Neuerungen für den Pixel Launcher

Zwar gab es am Montag kein Update, aber dafür am Mittwoch den Start der zweiten Android 14 Developer Preview. Diese bringt eine ganze Reihe von Neuerungen mit, die nicht nur im Betriebssystem greifen, sondern auch im Pixel Launcher sichtbar sind. Wir fassen die wichtigsten Neuerungen für Pixel-Nutzer innerhalb des Pixel Launcher noch einmal zusammen. Neues gibt es beim ‚auf einen Blick‘-Widget, bei der Wallpaper-Auswahl und auch der Farbpalette und im App Drawer.

» Das sind die wichtigsten Android 14-Neuerungen im Pixel Launcher









Pixel 7-Smartphones haben ein Zoom-Problem

Die Woche begann mit einem Problem und sie endet mit einem Problem, wenn auch nicht ganz so relevant. Pixel 7-Nutzer berichten, dass sie unter bestimmten Umständen keine Fotos mit der Google Kamera-App aufnehmen können. Das Problem zeigt sich immer dann, wenn die Kamera auf ein Objekt gezoomt ist und somit wohl die Algorithmen zur Bearbeitung der Aufnahme aus unbekannten Gründen an die Grenzen bringt. Wird hingegen auf ein weiter entferntes Motiv gezoomt, taucht das Problem nicht auf.

Es betrifft alle Betriebssystem-Versionen, sodass das Problem der Google Kamera-App zuzuordnen ist. Es ist zu erwarten, dass Google das Problem schnell in den Griff bekommt und schon in den nächsten Tagen ein Update ausrollt. Vielleicht gemeinsam mit dem Pixel-Update oder dem Fix für das YouTube Video-Problem.

» Google Kamera hat auf Pixel 7 derzeit Probleme

Letzte Aktualisierung am 24.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!