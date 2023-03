Pixel Feature Drop: Diese Neuerungen werden enthalten sein – Leak verrät viele Details + Android 13 QPR2

Entgegen aller Erwartungen hat Google gestern Abend kein Pixel Feature Drop veröffentlicht und es spricht einiges dafür, dass sich diese Verzögerung recht kurzfristig ergeben hat. Aus diesem Grund lässt es sich schwer prognostizieren, wann Google das Update-Paket für die Pixel-Smartphones veröffentlichen wird. Jetzt ist der Changelog geleakt worden, der uns alle wichtigen Neuerungen bereits verrät.



Lange Gesichter gestern Abend bei den Pixel-Nutzern, aus gleich zwei Gründen: Zum einen ist es der verzögerte Rollout des Pixel Feature Drop und zum anderen auch Googles Kommunikation. Dass sich der Rollout verzögert, haben wir alle bemerkt, aber warum es so ist und wann damit zu rechnen ist, wird nicht genannt. Ganz im Gegenteil, im Android-Bulletin wird sogar das nicht existierende Pixel-Bulletin verlinkt, als wenn es bereits veröffentlicht worden wäre. In anderen Google-Kanälen ist Stillschweigen.

Dennoch wissen wir jetzt, welche Neuerungen im März-Pixel Feature Drop zu erwarten sind, denn der Changelog ist nun geleakt worden. Dieser wurde an Partner versendet und ist jetzt an irgendeiner Stelle zu früh veröffentlicht worden. Beachtet bitte, dass es nur den Changelog selbst ohne größere Details für den europäischen Markt gibt. Wir wissen also nicht zweifelsfrei, welche neue Funktion für welches Smartphone und welche Region gedacht ist. Nehmt die unten eingebundene Liste also erst einmal als Richtschnur.

Der Umfang des März Pixel Feature Drop ist auf den ersten Blick eher enttäuschend, denn in den letzten Quartalen gab es deutlich mehr Verbesserungen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass auch das neue Android 13 QPR2 zum Pixel Feature Drop gehört, das selbst viele Neuerungen für die Pixel-Smartphones mitbringt. In der Gesamtbetrachtung ist es dann wieder ein schöner Schwung. Außerdem werden Updates für die Pixel Watch und die Pixel Buds erwartet, wovon nur eines erwähnt wird.









Das ist im März Feature Drop enthalten:

Sturzerkennung für die Pixel Watch: Die Pixel Watch wird nach dem Pixel Feature Drop in der Lage sein, die bereits im Oktober versprochene Funktion umzusetzen. Der Sturz des Trägers soll erkannt und entsprechend darauf reagiert werden. Alle Details zu diesem Feature, das bereits vor einigen Tagen ausgerollt wurde, findet ihr in diesem Artikel

Die Pixel Watch wird nach dem Pixel Feature Drop in der Lage sein, die bereits im Oktober versprochene Funktion umzusetzen. Der Sturz des Trägers soll erkannt und entsprechend darauf reagiert werden. Alle Details zu diesem Feature, das bereits vor einigen Tagen ausgerollt wurde, findet ihr in diesem Artikel Schnelleres Night Sight: Die Nachtsichtfunktion der Google Kamera auf den Pixel-Smartphones war in den vergangenen Jahren eines der großen Highlights, das immer weiter verbessert wurde. Jetzt legt man erneut nach und will diesem Feature mehr Dampf geben. Die Rede ist davon, dass diese Fotos schneller erstellt werden. An welcher Stelle genau, ist noch nicht bekannt.

Die Nachtsichtfunktion der Google Kamera auf den Pixel-Smartphones war in den vergangenen Jahren eines der großen Highlights, das immer weiter verbessert wurde. Jetzt legt man erneut nach und will diesem Feature mehr Dampf geben. Die Rede ist davon, dass diese Fotos schneller erstellt werden. An welcher Stelle genau, ist noch nicht bekannt. Direct My call: Eine Funktion aus dem Duplex-Universum, die den Smartphones Pixel 4a und Pixel 4a 5G die Möglichkeit gibt, dass der Telefon-Assistent den Anruf behält und Warteschleifen sowie Telefon-Menüs umgeht.

Eine Funktion aus dem Duplex-Universum, die den Smartphones Pixel 4a und Pixel 4a 5G die Möglichkeit gibt, dass der Telefon-Assistent den Anruf behält und Warteschleifen sowie Telefon-Menüs umgeht. Health Connect: Die noch recht junge App Health Connect ist nach dem Update eine Standard-App auf den Smartphones, ist somit auf allen Geräten vorhanden und wird sich auch nicht mehr löschen lassen. Die App bietet Zugang zur Verwaltung von Fitnessdaten, Gesundheitsdaten.

Die noch recht junge App Health Connect ist nach dem Update eine Standard-App auf den Smartphones, ist somit auf allen Geräten vorhanden und wird sich auch nicht mehr löschen lassen. Die App bietet Zugang zur Verwaltung von Fitnessdaten, Gesundheitsdaten. Magischer Radierer für alle Nutzer: Der in Google Fotos integrierte magische Radierer steht jetzt für alle Google One-Nutzer sowie für alle Pixel-Nutzer zur Verfügung, unabhängig vom verwendeten Smartphone-Typ.

Das war es erst einmal gewesen. Zusätzlich wird es die zahlreichen Neuerungen aus Android 13 QPR2 geben, die ebenfalls auf allen noch unterstützten Pixel-Smartphones ankommen.

