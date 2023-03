Android Auto: Neue Coolwalk-Oberfläche lässt sich bald anpassen – Ausrichtung von Navigation und Medien

Die allermeisten Nutzer von Android Auto sollten mittlerweile auf die neue Coolwalk-Oberfläche umgestellt worden sein, die sich vor allem durch die geteilte Dashboard-Ansicht auszeichnet. Bisher sind die Anpassungsmöglichkeiten begrenzt, doch das wird sich mit einer der nächsten Versionen ändern: Schon jetzt lässt sich eine Option testen, die die Ausrichtung anpassen lässt.



Das Coolwalk-Design ließ sehr lange auf sich warten, doch in den letzten Wochen sollte es auch bei allen deutschen Nutzern angekommen sein, die sich (so kann man herauslesen) überwiegend begeistert zeigen. Apps lassen sich sowohl im Vollbild als auch in der Dashboard-Ansicht nutzen, wobei diese bisher kaum Anpassungsmöglichkeiten bietet. Bei Nutzern des Preview-Programms ist das anders, denn diese können sowohl am Smartphone als auch direkt am Display die Ausrichtung anpassen.

Es lässt sich festlegen, ob die Navigation oder die Medienwiedergabe auf der Fahrerseite angezeigt werden soll. Dies ändert aber nur die Ausrichtung und nicht die Größenverhältnisse. Wirklich sinnvoll erscheint das daher noch nicht und sollte bis zum Rollout um weitere Optionen ergänzt werden. In der aktuellen Form ist das eher für die Anpassung von Linksverkehr und Rechtsverkehr und der entsprechend veränderten Fahrerposition sinnvoll, doch dies sollte auch bei Coolwalk automatisch erfolgen.

Solltet ihr in der Testgruppe sein, findet ihr diese Option in den Einstellungen unter „Change Layout“ bzw. „Layout anpassen“.

