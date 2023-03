Android: Google verzögert das Pixel Feature Drop und Android 13 QPR2 – wurde wohl kurzfristig gestoppt

Gestern Abend hat Google wie erwartet das aktuelle Android-Sicherheitsupdate veröffentlicht, das in Kürze auf den Pixel-Smartphones ankommen sollte. Dennoch gab es bei Pixel-Nutzern gestern Abend lange Gesichter, denn das ebenfalls erwartete Pixel Feature Drop inklusive Android 13 QPR2 blieb aus. Über die Hintergründe ist bisher nichts bekannt, doch es deutet einiges darauf hin, dass Google die Veröffentlichung sehr kurzfristig gestoppt hat.



Das Android-Sicherheitsupdate wird stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Das ist eine feste Regel, an der Google bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht gerüttelt hat. Gestern Abend konnte man kurzzeitig den Eindruck bekommen, dass es im März 2023 wieder zu einer Verschiebung kommt. Denn während das Update bisher pünktlich um 19:00 Uhr veröffentlicht wurde, kam es gestern erst kurz nach 19:30 Uhr. Normalerweise nicht erwähnenswert, aber es zeigte schon, dass es hinter den Kulissen möglicherweise brodelt.

Warum gab es kein Pixel-Update?

Das erwartete Pixel Feature Drop sowie den Release von Android 13 QPR2 hat es nicht gegeben. Doch es wäre nicht Google, wenn man das irgendwie begründet hätte. Stattdessen gibt es Stillschweigen auf allen Kanälen und keinen Hinweis darauf, wann der Rollout fortgesetzt wird und warum es zu einer Verzögerung kommt. Vermutlich wird es sich nur um eine Verzögerung von ein bis zwei Tagen handeln, aber dennoch zeigt sich wieder einmal, dass Google die Kommunikation mit den Kunden / Nutzern einfach nicht beherrscht.

Die halbstündige Verzögerung des Sicherheitsupdates könnte mit dem kurzfristig zurückgezogenen Feature Drop zusammenhängen. Selbst der Link zum Pixel Bulletin ist nach wie vor im Android-Bulletin vorhanden, führt aber seit gestern Abend ins Leere. Auch in der Pixel Community gibt es nur Stillschweigen. Woran es hakt, lässt sich nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass man in letzter Sekunde ein Problem in Android 13 QPR2 gefunden hat, das man erst noch beheben wollte.









Wann kommt das Update?

Es gibt keine offiziellen Informationen, sodass lediglich ein Blick in die Glaskugel hilft. Eigentlich sind nur zwei Daten denkbar, an denen das Update für den Monat März ausgerollt wird: Am heutigen Dienstag oder tatsächlich erst am kommenden Montag. Letztes ist eher unwahrscheinlich, doch in diesem Monat scheint es Verzögerungen zu geben. Tatsächlich hat auch Samsung erst am Sonntag mit dem Rollout begonnen, obwohl man sonst mehrere Tage vor Google liegt.

Bei solchen Update-Wellen kann natürlich immer mal was dazwischen kommen und vor allem der Release von Android 13 QPR2 in Verbindung mit dem Pixel Feature Drop kann es holprig werden lassen. Natürlich könnte man die Features auch ohne QPR2 freischalten, aber ein solcher getrennter Rollout ist mutmaßlich nicht vorgesehen. Man darf auch nicht vergessen, dass es bei solchen Verzögerungen in der Vergangenheit schon Probleme mit den Versionsnummern gab. Android sieht es nicht vor, eine ältere Version über eine neuere zu installieren.

Was wird das Update mitbringen?

Das Update wird das Android-Sicherheitsupdate für den Monat März beinhalten, das in diesem Monat mehrere Dutzend Sicherheitslücken stopft. Außerdem ein separates Pixel-Update in Form des Pixel Feature Drop, den Release von Android 13 QPR2 sowie möglicherweise endlich das finale Update für die Pixel 4-Smartphones. Erste Details zum Pixel Feature Drop wurden bereits geleakt und zeigen, dass es eher ein lahmes Quartal werden dürfte. Was enthalten sein soll, findet ihr im schnellen Überblick an dieser Stelle.

