Pixel Update: Neue Features für die Pixel-Smartphones und Pixel Watch, Leaks, Aktionen und einiges mehr

Die letzte Pixel-Woche im März geht zu Ende und hat uns in dieser Woche zwar etwas weniger Leaks, aber dafür eine ganze Reihe von Updates rund um die Pixel-Produkte gebracht, über die sich viele Nutzer in den nächsten Wochen freuen dürfen. Außerdem blicken wir in die nähere Zukunft und zeigen euch, welche Pixel-Produkte in den nächsten Monaten zu erwarten sind. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage zurück und fassen diese in einem schnellen Überblick zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche war vollgepackt Updates und Problemlösungen sowie Ausblicken auf kommende Features. Die Probleme der letzten Wochen sind schon wieder vergessen und alle Leaks können ein wenig sacken und sortiert werden, bevor für April der nächste Schwung erwartet wird. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel. Interessanterweise war die Woche vor allem für Pixel 8-Interessierte und Pixel Watch-Nutzer relevant.

Alle Pixel Feature Drops im Video-Überblick

Seit gut dreieinhalb Jahren rollt Google alle drei Monate ein Pixel Feature Drop, das mittlerweile in der 13. Runde angekommen ist und zur liebgewonnenen Gewohnheit für Nutzer der Pixel-Smartphones geworden ist. Wir fassen euch noch einmal alle Updates der letzten dreieinhalb Jahre in Videoform zusammen, sodass ihr euch einen schnellen Überblick über all das verschaffen könnt, was für viele Nutzer erst nach dem Kauf auf die Smartphones ausgerollt wurde. Und genau das ist auch die Stärke der Feature Drops, die von Google als „die Pixel-Smartphones werden immer besser“ beschrieben wird.

Pixel Tag / Pixel Finder kommt

Es ist seit langer Zeit ein offenes Geheimnis, dass Google das „Mein Gerät finden“-Netzwerk stärken will und dafür nicht nur die Plattform verbessert, sondern auch an passender Hardware arbeitet. Mit dem Pixel Tag oder Pixel Finder sollen schon sehr bald eigene Bluetooth-Tracker auf den Markt kommen, über die schon jetzt überraschend viele Informationen bekannt geworden sind. Man wird sich wohl an den Apple AirTags orientieren.

Spekulationen über den Pixel 8-Kamerasensor

Auf den ersten Pixel 8 Pro-Renderbildern zeigt sich ein ganz neuer Kamerasensor, über den bisher nur spekuliert werden kann. Es scheint recht wahrscheinlich, dass man dort einen LiDAR-Sensor oder etwas Ähnliches verbaut. Eine ausführliche Begründung für diesen Verdacht, den einige derzeit noch für abwegig halten, findet ihr im folgenden Artikel.

Pixel-Screenshots wiederherstellen

Das war sicherlich ein kleiner Schock für viele Pixel-Nutzer: Alle mit dem Pixel Editor in den letzten Jahren beschnittenen Screenshots lassen sich vollständig wiederherstellen und somit auch die Bereiche anzeigen, die eigentlich herausgeschnitten worden sind. Wir zeigen euch ein Tool, mit dem ihr das Ganze testen könnt.

Diese Pixel-Produkte kommen

Das Pixel-Jahr 2023 hat noch gar nicht begonnen, aber schon im Mai sollten die ersten Produkte vorgestellt werden. In diesem Jahr dürfte es so viele Pixel-Produkte wie bisher noch nie geben, denn schon jetzt haben wir Informationen zu fast zehn Pixel-Produkten, die vor der Tür stehen oder zumindest in Kürze per Teaser gezeigt werden. Wir geben euch einen Überblick.

Verbesserte Pixel 8 Nachtsicht

Mit den Pixel 8-Smartphones will Google die Nachtsicht weiter verbessern, die schon seit der dritten Generation eine wichtige Rolle spielt. Durch die Kombination mehrerer Kamerasensoren soll es möglich werden, die Geschwindigkeit und auch die Qualität zu erhöhen, ohne dass die Sensoren selbst verbessert werden müssten.

Pixel Watch Schutzfolie

Wer seine Pixel Watch vor Kratzern am Display schützen möchte, kann das tun. Wir zeigen euch eine wirklich sehr gute Folie, die nicht nur so gut wie unsichtbar ist und sich vergleichsweise einfach installieren lässt, sondern auch ihr ganz eigenes praktisches Zubehör mitbringt. Ist auf jeden Fall einen Blick wert und kann auch dann helfen, wenn sich bereits ein Kratzer auf das Display geschlichen hat.

Pixel-Smartphones mit adaptivem Aufladen ohne Wecker

Die Pixel-Smartphones verfügen über eine adaptive Ladefunktion, die dafür sorgen soll, dass das Smartphone der Nutzer erst kurz vor dem Aufstehen zu 100 Prozent aufgeladen wird. Bisher war das nur in Kombination mit einem aktiv gestellten Wecker möglich, doch nach dem jüngsten Update ist das nicht mehr notwendig. Ein interessanter Schritt, der aber noch für Rätselraten sorgt.

Pixel Watch verbessert Energiesparmodus

Nicht nur auf den Pixel-Smartphones werden die Energie-Optionen optimiert, sondern auch auf der Pixel Watch. Dort wird der Energiesparmodus leichter als bisher zugänglich. Statt eines Zwischenschritts, lässt sich jetzt direkt aus dem Quick Settings Tile heraus der Modus aktivieren, deaktivieren und auch dessen Status sowie der Akkustand ablesen.

Google muss beim Pixel-Kundenservice nachlegen

Laut einer Umfrage ist Google der Smartphone-Hersteller mit dem schlechtesten Kundenservice. Nicht nur, dass man in allen wichtigen Kategorien auf dem letzten Platz landet, noch hinter den chinesischen Herstellern, sondern man bietet auch als einziger Hersteller keinen telefonischen Support. Das deckt sich leider mit Berichten aus den Phasen, wenn es mal wieder größere Probleme gibt. Glücklicherweise werden diese immer seltener und insgesamt dürften Pixel-Nutzer recht glücklich mit ihren Geräten sein.

Pixel Watch Sturzerkennung kommt nicht nach Deutschland

Kürzlich wurde die seit langer Zeit erwartete Pixel Watch Sturzerkennung eingeführt, die einen möglichen Sturz der Nutzer erkennen und per Notruf darauf reagieren soll. Leider hat es diese Funktion trotz anderslautender Ankündigung und sogar Werbung nicht nach Deutschland geschafft. Jetzt hat sich das Pixel-Team geäußert und berichtet, warum es diese Funktion auf absehbare Zeit nicht in Deutschland geben wird. Ihr müsst also nicht weiter warten…

Pixel-Smartphones zum Bestpreis bei Amazon

Das waren wohl die kürzesten Amazon Frühjahrsangebote, die es bisher gegeben hat. Google-Fans kann das aber egal sein, denn nach wie vor gibt es hohe Rabatte auf die Pixel-Smartphones, die Pixel Watch-Modelle, Pixel Buds und auch dem Chromecast. Alle Pixel-Produkte sind zum Bestpreis zu haben, sodass ihr bei Interesse einmal vorbeischauen solltet. Viel günstiger können die Geräte selbst nach dem Erscheinen der Nachfolger nicht mehr werden.

