Pixel-Smartphones: Google ist der Hersteller mit dem schlechtesten Kundenservice – ergibt eine Umfrage

Google gehört zu den aufstrebenden Smartphone-Herstellern und erreicht mit jeder neuen Pixel-Generation eine höhere Verbreitung – und damit auch Relevanz. Doch in puncto Kundenservice hat man offenbar noch Nachholbedarf, denn ein deutsches Institut stellt dem Pixel-Support in Deutschland kein gutes Zeugnis aus. Man kommt in allen drei Rankings auf den letzten Platz von acht getesten Smartphone-Herstellern.



In guten Quartalen hat es Google schon unter die Top5 der größten Smartphone-Hersteller geschafft und wird dort natürlich bleiben und weiter aufsteigen wollen – das wachsende Portfolio lässt daran keinen Zweifel. Dafür muss man allerdings nicht nur technisch zulegen, sondern offenbar auch beim Service. Das „Deutsche Institut für Service-Qualität“ hat acht in Deutschland aktive Smartphone-Hersteller unter die Lupe genommen, darunter Google. Das Ergebnis ist aus Sicht eines Pixel-Nutzers ernüchternd, denn Google kommt in allen Rankings auf den letzten Platz.

Beim Gesamtranking der Servicequalität erreicht Google 49,4 von 100 Punten. Gewinner Samsung kommt auf 74,6 Punkte. In der Teilkategorie Online-Services – eigentlich Googles Steckenpferd – ist man mit 63 Punkten ebenfalls auf dem letzten Platz. Auch hier gewinnt Samsung und erreicht über 80 Punte. Düster wird es in der Teilkategorie Telefonischer Service, denn dieser ist bei Google schlichtweg nicht existent und erreicht somit nur 0 Punkte. Hier gewinnt überraschenderweise Xiaomi mit knap 63 Punkten.

Google gibt zumindest in diesem Test kein gutes Bild ab, das aber von vielen Pixel-Nutzern bestätigt werden dürfte, die schon einmal ein Problem mit ihrem Smartphone hatten. Ermittelt wurden die Rankings aus insgesamt 308 Servicekontakten zu den Unternehmen. Nicht repräsentativ, aber dennoch sind die Werte mit etwas Abstand betrachtet nicht wirklich überraschend. Wer schon einmal echte Probleme hatte (wie etwa das Kameraglas-Problem) kann das vielleicht nachvollziehen. Im Folgenden findet ihr die Rankings im Einzelnen.









Gesamt-Ranking

Online-Ranking

Telefon-Ranking

[DISQ-Studie]