Google Pixel: Viele neue Produkte kommen in diesem Jahr; Smartphones, Tablet, Foldable und vielleicht mehr

Google wird in diesem Jahr viele neue Pixel-Produkte auf den Markt bringen, die wohl in zwei großen Schwüngen vorgestellt werden. Es zeichnet sich ab, dass man in diesem Jahr nicht nur die bekannten Produktreihen fortsetzt, sondern die Marke ‚Pixel‘ in einige neue Bereiche bringen wird. Wir zeigen euch alle Produkte, die sich derzeit in der Pipeline befinden und zum größten Teil noch in diesem Jahr gezeigt werden sollten.



Wer sich für Google-Hardware erwärmen kann, der dürfte mindestens drei kommende Produkte bereits kennen: Die Smartphones Pixel 7a, Pixel Fold und natürlich Pixel 8 mit Pixel 8 Pro werden 2023 auf den Markt kommen – daran wir nicht mehr gerüttelt. Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle aktuellen Informationen zu diesen drei Produkten zusammengefasst. Aber damit ist noch längst nicht Schluss, denn die Marke ‚Pixel‘ wächst und wird in neue Märkte vordringen.

In den letzten Monaten gab es immer wieder Leaks, Entdeckungen oder zum Teil auch halboffizielle Ankündigungen zu weiteren Produkten, an denen derzeit gearbeitet wird und die noch in diesem Jahr oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Google wird in mehrere neue Bereiche einsteigen, aber auch bestehende Produktreihen fortsetzen. Die kürzlich von mir subjektiv festgestellte Beobachtung, dass man Apples Portfolio kopiert zeigt sich natürlich auch in dieser Auflistung.

Neben den folgenden Produkten dürfte man auch noch an weiteren Geräten arbeiten, von denen wir bisher noch nichts gehört haben. Mit Pixel hat sich Google eine starke Marke geschaffen, die noch in einige smarte Bereiche erweitert werden kann und sicherlich großes Wachstumspotenzial hat. Alles dreht sich weiterhin um die Pixel-Smartphones und dessen Accessoires, sodass insbesondere der Wearable-Bereich noch Potenzial hat.









Pixel 7a

Das Pixel 7a wird das erste 2023er Smartphone sein, das Google in vielen Ländern auf den Markt bringt. Es wird die Nachfolge des erfolgreichen Pixel 6a antreten und soll als Budget-Ableger des Pixel 7 auch dessen Erfolg fortführen. Das Smartphone wird sich sowohl äußerlich als auch in puncto Ausstattung weitgehend am großen Bruder orientieren und nur in wenigen Punkten abspecken. Sollte es erfolgreich sein, wird es kein Pixel 8a geben und stattdessen dieses „Wundergerät“ für zwei Jahre als Budget-Flaggschiff angepriesen. Der Druck ist also hoch. Die Vorstellung wird für Mai erwartet, der Verkaufsstart für Juni.

» Alle Informationen zum Pixel 7a

Pixel Fold

Das Pixel Fold ist der erste Neueinstieg von Google in diesem Jahr, denn trotz aller Anläufe und langer Entwicklungszeit hatte man bisher kein faltbares Smartphone im Portfolio. Android ist längst darauf vorbereitet, ebenso wie die Google-Apps für Android. Das Projekt wurde wohl mehrfach neu begonnen und schlussendlich hat man sich für eine mehr oder weniger klassische Variante entschieden. Ein Display auf der äußeren Vorderseite und eine Klappfunktion wie in einem Buch.

Es wird erwartet, dass das Pixel Fold gleichzeitig mit dem Pixel 7a vorgestellt wird und auch parallel zu diesem in einigen Ländern auf den Markt kommen wird. Günstig wird das nicht, denn es wird ein Preis von etwa 1.500 Euro erwartet. Das bisher teuerste Pixel-Produkt, aber immerhin ist die Konkurrenz mit ähnlich starker Ausstattung auch nicht günstiger.

» Alle Informationen zum Pixel Fold

Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Die Pixel 8-Smartphones kommen auch in diesem Jahr im Doppelpack und sollen als Pixel 8 und Pixel 8 Pro an den Start gehen. Mit diesen wird die achte Generation eröffnet und vielleicht auch die eine oder andere größere Neuerung gebracht. Denn nachdem die Pixel 7-Smartphones eher eine Weiterentwicklung der sechsten Generation gewesen sind, sollte man jetzt wieder einen größeren Schritt tun. Schon jetzt wissen wir, dass das kleinere Gerät etwas in der Größe schrumpft und das große auf einen bisher unbekannten neuen Sensor in der Kameraleiste setzt.

Viele Details sind noch nicht bekannt, doch man kann wohl davon ausgehen, dass auch in diesem Jahr das Pixel 8 Anfang Oktober vorgestellt wird und etwa zwei Wochen später auf den Markt kommt.

» Alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones









Pixel Tablet

Das Pixel Tablet wurde von Google bereits im Mai 2022 erstmals angeteasert und im Oktober 2022 erneut gezeigt. Seitdem hat sich in puncto des Endprodukt nicht viel getan, doch sowohl Android als auch die Android-Apps wurden verstärkt für Tablets angepasst. Weil der erste Teaser zur Vorstellung mindestens ein gutes Jahr alt sein wird (zumindest rechnen wir frühestens im Mai mit der Präsentation), kann man wohl von einer Verschiebung des Produkts ausgehen. Über die Gründe kann man nur spekulieren, vielleicht hat es etwas mit den Einsparungsmaßnahmen zu tun.

Zuvor dachten wir, dass es ein Pixel Tablet und ein Pixel Tablet Pro gibt, später war es dann nur noch ein Gerät. Gut möglich, dass man die beiden Projekte fusioniert hat und daher etwas mehr Zeit benötigt. Eine Vorstellung im Mai wäre eigentlich wahrscheinlich, doch bisher ist die Informationslage deutlich schlechter als für die anderen beiden Mai-Kandidaten. Daher könnte es auch noch etwas länger dauern.

» Alle Informationen zum Pixel Tablet

Pixel Tags

Ein fast schon vergessenes Produkt, denn nach den letzten Leaks im Januar war nicht mehr davon die Rede: Google arbeitet mit den Pixel Tags an einer Alternative zu den Apple AirTags und will mit diesen das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk deutlich ausbauen. Schon im vergangenen Jahr ist das Produkt erstmals als „Pixel Finder“ geleakt und später gab es merkliche Verbesserungen rund um das Finden-Netzwerk. Aber auch hier könnte es sein, dass es zu Verzögerungen kommt und wir das Produkt noch nicht im Mai sehen. Andererseits benötigt es weniger offizielle Anmeldungen, wird auf anderen Wegen produziert und wäre doch ein optimales „one more thing“.

» Alle Informationen zum Pixel Tag

Pixel Glass

Ein weiteres Produkt, das man bereits vor knapp einem Jahr angeteasert hat und einen neuen Google-Schwerpunkt bedienen soll. Die Augmented Reality-Brille Pixel Glass. Zuletzt wurde es ruhig um das Produkt, aber dann hat man durch die Blume Fakten geschaffen: Der Quasi-Vorgänger Google Glass wurde endgültig eingestellt, um Platz für neue Produkte zu machen. Gut möglich also, dass wir im Mai rund um die Google I/O viele Infos zum neuen Produkt erhalten, das nach dem Flop vor zehn Jahren eine große Bühne mit etwas mehr Erklärungen gut gebrauchen könnte.

» Alle Informationen zu Pixel Glass









Pixel Watch 2?

Mit der ersten Pixel Watch hat es Google im Oktober 2022 endlich geschafft, unter eigener Marke in den Smartwatch-Markt einzusteigen. Weil es die erste Generation ist, ist bisher kein Produkt-Zyklus bekannt. Wird man jährlich eine neue Smartwatch bringen, sich auf alle zwei Jahre beschränken oder eine lose Abfolge haben, so wie bei den Pixel Buds? Weil die Pixel Watch stark mit Wear OS verbunden ist und auch Teil der Pixel Feature Drops ist, gehe ich eher von jährlichen Produkten aus.

Bisher gibt es keinerlei Informationen zu einer Pixel Watch 2. Daher ist es noch rein spekulativ, ob es in diesem Jahr eine oder mehrere neue Smartwatches geben wird.

Pixel Buds 2A?

Die Pixel Buds A sind bald zwei Jahre alt und im vergangenen Jahr hat man mit den Pixel Buds Pro nachgelegt. Es stünde also wieder eine Erweiterung der A-Linie an oder vielleicht ein Wachstum in der Breite. Allerdings ist derzeit nicht davon auszugehen, dass man auch andere Kopfhörer-Kategorien bedienen will, sondern sich weiterhin auf die In-Ears beschränkt.

—

Das Pixel-Jahr hält einiges bereit und mit zunehmender Akzeptanz der Marke, die vor allem von den Smartphones angetrieben wird, wird man das Portfolio immer stärker erweitern können.