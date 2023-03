Pixel 7a, Pixel 8 & Pixel Fold: Googles neue Smartphone-Generation wirft ihre Schatten voraus – alle Leaks

Google wird in diesem Jahr einen ganzen Schwung neuer Pixel-Smartphones vorstellen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf den Markt kommen, aber wohl schon in wenigen Wochen gebündelt angekündigt werden könnten: In den letzten Tagen sind alle vier Geräte bei Leakern aufgetaucht und haben sich in unterschiedlichem Umfang gezeigt. Das Pixel 7a, das Pixel Fold und auch die Pixel 8-Smartphones sind in den Startlöchern.



Googles Hardware-Portfolio wächst immer weiter und wird uns in diesem Jahr noch sehr viele neue Geräte bringen, wobei der Fokus nach wie vor auf den Pixel-Smartphones liegt. Mindestens drei Smartphone-Reihen wird man in den nächsten Monaten vorstellen und auf den Markt bringen, aber damit ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Denn, man könnte es fast vergessen, auch das Pixel Tablet steht vor der Tür, die Pixel Watch könnte in die zweite Generation gehen. Und was ist eigentlich mit den Pixel Tags?

In den letzten Tagen haben es vor allem die neun Pixel-Smartphones in die Schlagzeilen geschafft, denn zwei von drei Reihen dürften schon auf der Google I/O im Mai angekündigt und im Juni auf den Markt gebracht werden: Das Pixel 7a und das Pixel Fold. Auch die Pixel 8-Smartphones dürften auf der Entwicklerkonferenz angeteasert werden, so wie man das schon im vergangenen Jahr mit den Pixel 7-Smartphones getan hat. Ein früher Marktstart im Juni ist aber so gut wie ausgeschlossen. Verschaffen wir uns doch einmal einen schnellen Überblick.

Pixel 7a

Im Budget-Smartphone Pixel 7a stecken große Hoffnungen, sowohl auf Seiten von Google als auch potenzieller Nutzer. Das Budget-Smartphone wurde kürzlich nahezu vollständig geleakt und ist somit recht vollumfänglich bekannt. Der Marktstart wird für Juni und der Verkaufspreis um die 500 Euro erwartet. Wir haben euch natürlich bereits alle bekannten Informationen zu dem Smartphone zusammengefasst, dass die erfolgreiche Pixel 7-Generation im Budget-Bereich fortführen soll.

» Alle Informationen zum Pixel 7a









Pixel Fold

Das Pixel Fold soll als erstes faltbares Google-Smartphone schon bald an den Start gehen. Hatten wir es ursprünglich erst für Herbst dieses Jahres erwartet, sprechen neue Leaks von einem Start im Juni 2023 – parallel zum Pixel 7a. Damit werden alle Leaks und auch der kürzlich aufgetauchte Prototyp wieder interessanter und relevanter. Über das Smartphone sind schon sehr viele Details bekannt, die wichtigsten Brocken werden ohnehin die speziellen Android-Funktionen sein, die sich bereits gezeigt haben.

» Alle Informationen zum Pixel Fold

Pixel 8 und Pixel 8 Pro

Die Pixel 8-Smartphones sind vermutlich noch am weitesten entfernt und werden zugleich die letzten Pixel-Produkte sein, die Google in diesem Jahr vorstellt. Dennoch sind in den vergangenen Tagen überraschend umfangreiche Informationen zu den beiden Smartphones bekannt geworden. Es gibt Renderbilder, technische Daten und auch schon Hinweise und Spekulationen über eine neue Kamera-Technologie. Diese zeigt sich durch einen zusätzlichen Sensor.

» Alle Informationen zu den Pixel 8-Smartphones

Es ist zu erwarten, dass Google das gesamte Pixel-Portfolio für das Jahr 2023 bereits auf der Entwicklerkonferenz Google I/O vorstellen wird. Die zeitnahen Produkten Pixel 7a und Pixel Fold ganz konkret, die Pixel 8-Smartphones sowie eine mögliche Pixel Watch 2 nur mit Teasern. Über die Pixel Tags, die erwartete AR-Brille Pixel Glass sowie mögliche neue Pixel Buds gibt es keine aktuellen Informationen.