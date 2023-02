Pixel Tablet: Googles Comeback bremst sich selbst – ist das Smart Home-Gerät überhaupt ein echtes Tablet?

Googles Wiedereinstieg in den Tablet-Markt mit dem Pixel Tablet ist seit langer Zeit bekannt und hielt schon die eine oder andere Überraschung bereit. Kürzlich gab es mit einem neuen Leak eine weitere Wendung in der Vorgeschichte des Geräts, die leider auch einiges an Spannung und Vorfreude herausnimmt. Denn durch die Reduzierung auf nur ein Gerät ist das Comeback plötzlich halbgar.



Aus Eins mach Zwei

Schon vor neun Monaten hat Google selbst erstmals das Pixel Tablet angekündigt, auf die sich die Nutzer im kommenden Jahr (2023) freuen dürfen und in der folgenden Zeit hatte man mehrfach mit Informationen nachgelegt. Mittlerweile befinden wir uns im möglichen Zeitfenster für einen Release, aber noch immer gibt es große Wendungen. Google sprach von Anfang an von nur einem Gerät, doch mehrere Leaker waren seit Herbst davon überzeugt, dass es mit dem Pixel Tablet und dem Pixel Tablet Pro gleich zwei Geräte geben wird.

Aus Zwei mach Eins

Mittlerweile glaube wir, bzw. die Leaker, zu wissen, dass es doch nur ein Gerät geben wird. Ein „Pixel Tablet Pro“ soll es im Jahr 2023 nicht geben, aber das unter diesem Codenamen (Tangor Pro) entwickelte Gerät als Pixel Tablet auf den Markt kommen. Man könnte sagen, dass das Pixel Tablet (Tangor) gestrichen wurde und stattdessen das Pixel Tablet Pro auf den Markt kommt. An der Doppelnutzung als Smart Display wird nicht gerüttelt, denn Google hat diese mehrfach angekündigt und auch auf jüngstem Bildmaterial ist dieser Einsatz zu sehen. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Artikel.

Gehen wir also davon aus, dass Google 2023 nur ein Tablet auf den Markt bringen wird. Es ist nicht zu erwarten, dass man doch noch überraschend wenige Monate später mit einem weiteren Gerät nachlegen wird, sondern sich das für die zweite oder eine nächstfolgende Generation aufhebt. Doch ausgerechnet die vermeintlich große Stärke des ersten Pixel Tablet seit langer Zeit könnte auch die größte Bremse sein.









Ist das Pixel Tablet nicht eher ein Smart Display?

Wir wissen, dass das Tablet mit einem Dock ausgeliefert wird, mit dem das Gerät aufgeladen wird und sich als Smart Display nutzen lässt. Diese Doppelnutzung ist das Alleinstellungsmerkmal des Geräts und somit dessen größte Stärke. Weil Google seit längerer Zeit kein neues Smart Display mehr auf den Markt gebracht hat, dürfte man mit dem Pixel Tablet wohl beide Geräteklassen zusammenführen wollen. Es stellt sich die Frage, ob das Gerät ein Tablet mit Smart Display-Dock ist, oder ein Smart Display mit abnehmbaren Display.

Wenn der Smart Display-Modus die große Stärke ist, spricht vieles dafür, dass das Gerät den größten Teil des Tages in diesem Modus verbringen wird. Und damit wäre es nicht falsch zu sagen, dass das erste Google-Tablet seit langer Zeit eigentlich gar kein Tablet ist, sondern viel mehr ein Smart Display. Der von Google lange vorbereitete Neueinstieg in den Tablet-Markt findet also ohne Tablet statt – kann man sich kaum ausdenken. Natürlich ist es als Tablet nutzbar, aber es ist nicht die Hauptfunktion.

Dazu kommt, dass Smart Displays eher eine schwache Leistung haben und vergleichsweise günstig verkauft werden. Google könnte das Gerät natürlich mit Top-Komponenten ausstatten und teuer verkaufen, aber hätte das wirklich gute Chancen am Markt? Austattung und Nutzung würden nicht zusammenpassen. Daher wird man den Mittelweg gehen, aber aus meiner Sicht Gefahr laufen, entweder ein teures Smart Display oder ein billiges Tablet auf den Markt zu bringen – und das in einem Gerät.

Ob sich Google mit dieser Strategie einen Gefallen tut? Die bisher erwartete Doppel-Strategie aus Pixel Tablet und Pixel Tablet Pro erschien so sinnvoll und logisch, dass es jetzt plötzlich nicht mehr ganz so interessant ist. Lassen wir uns überraschen…

